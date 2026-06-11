Çin Başbakanı'ndan Frederiksen'e Kutlama - Son Dakika
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Çin Başbakanı'ndan Frederiksen'e Kutlama

Çin Başbakanı\'ndan Frederiksen\'e Kutlama
11.06.2026 18:02
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Li Qiang, Danimarka'nın yeni Başbakanı Mette Frederiksen'e kutlama mesajı gönderdi.

BEİJİNG, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, yeniden Danimarka Başbakanı seçilen Mette Frederiksen'e kutlama mesajı gönderdi.

Li çarşamba günkü mesajında, Danimarka'nın Çin ile diplomatik ilişkiler kuran ilk Avrupa ülkelerinden biri olduğunu hatırlatarak, son yıllarda iki ülke arasındaki tatbiki işbirliğinden verimli sonuçlar elde edildiğini ve her iki halka da fayda sağladığını ifade etti.

Çin hükümetinin Çin-Danimarka ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem verdiğini vurgulayan Li, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın sağlıklı ve istikrarlı gelişimini teşvik etmek üzere Frederiksen ile çalışmayı sürdürmeye hazır olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Mette Frederiksen, Danimarka, Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Başbakanı'ndan Frederiksen'e Kutlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Emre Can Emre Can:
    iki ülke arasında işbirliği yapılması iyi tabi ki ekonomik anlamda herkes kazanır böyle karşılıklı ilişkiler 0 0 Yanıtla
  • Fatih Abi 293 Fatih Abi 293:
    kadın lider olması güzel ama asıl önemli olan kararlarının kadınları ve eşitliği destekleyip desteklemediği 0 0 Yanıtla
  • Burcu Ünver Burcu Ünver:
    umarım frederiksen bu görevi başarıyla yürütür de çin ile iyi ilişkiler kurarız çünkü gençlerin geleceği bu diplomasi işine bağlı! 0 0 Yanıtla
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