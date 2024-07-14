Çin, Beijing'de Roket Caddesi Projesini Başlattı - Son Dakika
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Çin, Beijing'de Roket Caddesi Projesini Başlattı

Çin'in başkenti Beijing'de, ülkenin ticari uzay gelişimini desteklemek amacıyla ulusal düzeyde bir bilimsel araştırma ve üretim merkezi kurmayı hedefleyen 'roket caddesi' projesi başlatıldı. Proje, Beijing E-town'da yer alacak ve ortak teknolojik platform, üst düzey üretim merkezi ve inovasyon araştırma ve geliştirme merkezi gibi tesisleri içerecek. Ayrıca, projenin bir parçası olarak interaktif bir bilim ve teknoloji sergi salonu da kurulacak. Proje, roket işletmelerinin yeni teknolojileri keşfetmelerine ve uygulama senaryolarını genişletmelerine yardımcı olacak ve ticari bir uzay ittifakını da destekleyecek.

14.07.2024 14:46
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BEİJİNG, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de ülkenin ticari uzay gelişimini desteklemek üzere ulusal düzeyde bir bilimsel araştırma ve üretim merkezi kurmayı amaçlayan "roket caddesi" projesi başlatıldı.

"Beijing Roket Caddesi" projesinin başkentin güneydoğusundaki ekonomik ve teknolojik kalkınma bölgesi olan Beijing E-town'da yer alması planlanıyor. 140.000 metrekarelik bir alanı kaplayacak olan projede ortak teknolojik platform, üst düzey üretim merkezi ve inovasyon araştırma ve geliştirme merkezi gibi önemli tesisler yer alacak. Proje kapsamında ziyaretçilere sürükleyici sanal gerçeklik deneyimleri sunacak interaktif bir bilim ve teknoloji sergi salonu kurulması da planlanıyor.

Yerel yönetime göre proje, roket işletmelerinin yeni teknolojileri keşfetmelerine ve uygulama senaryolarını genişletmelerine yardımcı olacak. Proje çeşitli işletme, üniversite, kurum ve kooperatifi bir araya getiren ticari bir uzay ittifakına da ön ayak oldu.

Beijing E-town, Çin'in özel roket üreticilerinin yüzde 75'inin de aralarında bulunduğu 70'den fazla havacılık ve uzay şirketine ev sahipliği yapıyor.

Merkezleri Beijing'de bulunan ülkenin özel ticari roket işletmeleri, 2023 yılında toplam 13 uzay aracı fırlatması gerçekleştirdi.

Çin hükümetinin yılın başında yayımladığı çalışma raporunda ticari uzay endüstrisinin yeni büyüme için önemli bir itici güç olduğunu vurgulanmasının ardından Shanghai, Hunan ve Sichuan gibi birçok bölge tarafından da sektörü canlandırma amaçlı kalkınma planları yayımlandı.

Verilere göre 2015'ten bu yana hızlı bir büyüme sergileyen Çin'in ticari uzay pazarı, 2017'den bu yılın ilk yarısına kadar yıllık ortalama yüzde 20'nin üzerinde artış kaydetti. Çin'in ticari uzay pazarının bu yıl 2,34 trilyon yuan (yaklaşık 328 milyar ABD doları) değerine ulaşması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua

Uzay, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Beijing'de Roket Caddesi Projesini Başlattı - Son Dakika

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