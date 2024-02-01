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Çin, Bilim ve Teknoloji Harcamalarını Artırmaya Devam Ediyor - Son Dakika
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Çin, Bilim ve Teknoloji Harcamalarını Artırmaya Devam Ediyor

Çin, Bilim ve Teknoloji Harcamalarını Artırmaya Devam Ediyor

Çin'in bilim ve teknoloji gelişimine yönelik mali harcamaları son 6 yılda yıllık ortalama yüzde 6,4 arttı. Ülkenin bilim ve teknoloji harcamaları 2018'de 832,7 milyar yuan iken, 2023'te yaklaşık 1,06 trilyon yuana yükseldi. Çin Maliye Bakan Yardımcısı Wang Dongwei, güçlü mali harcamaların yanı sıra vergi teşvikleri, devlet satın alımları ve mali politika araçlarıyla inovasyonu desteklediklerini belirtti. Ayrıca, bilim ve teknoloji inovasyonunu teşvik etmek ve yeni üretici güçler geliştirmek için daha etkili tedbirler alınacağı ifade edildi.

01.02.2024 16:59
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BEİJİNG, 1 Şubat (Xinhua) -- Çin'in bilim ve teknoloji gelişimine yönelik mali harcamaları son 6 yılda yıllık ortalama yüzde 6,4 arttı.

Maliye Bakan Yardımcısı Wang Dongwei Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, ülkenin bilim ve teknoloji harcamalarının 2018'de 832,7 milyar yuan (yaklaşık 117,2 milyar ABD doları) iken, 2023'te yaklaşık 1,06 trilyon yuana yükseldiğini belirtti.

Wang, bakanlığın bir yandan güçlü mali harcamaları güvence altına alırken, diğer yandan da vergi teşvikleri, devlet satın alımları, varlık yönetiminin yanı sıra mali ve finansal politika araçları yoluyla inovasyonu aktif olarak desteklediğini ifade etti.

Bakan yardımcısı, bilim ve teknoloji inovasyonu öncülüğünde modern bir sanayi sistemi kurulmasını teşvik etmenin yanı sıra yeni üretici güçler geliştirmek için daha etkili tedbirler benimseneceğini söyledi.

Bilimsel araştırmacıların hevesini ve yaratıcılığını artırmak için pilot reformların ilerletileceğini belirten Wang, fonların kullanımı konusunda ise, bilim ve teknoloji fonlarının tahsis ve kullanımı mekanizmasına ilişkin reformun derinleştirilmesi için çaba gösterileceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua

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