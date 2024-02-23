Çin BM Daimi Temsilcisi: Gazze\'de derhal ateşkes sağlanmalı

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 22 Şubat (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, Gazze'de derhal ateşkes sağlanmasının zorunlu olduğunu ve BM Güvenlik Konseyi'nin atacağı her adımın acil ateşkesi temel alması gerektiğini belirtti.

Zhang, Cezayir tarafından hazırlanan karar tasarısını ABD'nin Salı günü veto etmesinin, Güvenlik Konseyi'nin Gazze'de ateşkes için bir fırsatı daha kaçırdığı anlamına geldiğini söyledi. Çatışmaların bir gün bile devam etmesinin daha fazla sivilin hayatını kaybetmesine ve daha büyük felaketlere yol açacağı uyarısında bulunan Zhang, masum canların kurtarılması ve daha geniş çaplı bir savaşın önlenmesi için Gazze'de derhal ateşkes sağlanmasının acil bir zorunluluk olduğuna dikkat çekti.

Güvenlik Konseyi'nde konuşan Çinli temsilci, "Acil ateşkes, uluslararası toplum tarafından dile getirilen ortak bir temenni ve Güvenlik Konseyi'nin ezici çoğunluğunun uzlaşısıdır" dedi.

ABD'nin kendi karar tasarısını masaya getirdiğinin farkında olduklarını söyleyen Zhang, Çin'in ABD'den sorumlu bir tutum sergilemesini, uluslararası çağrıya olumlu yanıt vermesini ve Güvenlik Konseyi üyeleri arasında kurulan fikir birliğine saygı göstermesini beklediğini ifade etti.

Zhang, "Güvenlik Konseyinin atacağı her türlü adımın temelini acil bir ateşkesin sağlanması oluşturmalı. Atacağımız adımlarla vereceğimiz her türlü mesaj, lafı dolandırmadan veya gevelemeden açık, dolambaçsız, net ve doğru olmalı. Bu noktada konseyin sadece müzakere becerileri değil, aynı zamanda güçlü bir kararlılık da sergilemesi gerekiyor" dedi.

Temsilci, Refah'a yönelik askeri saldırıların derhal durdurulması gerektiğini belirtti.

İki devletli çözümün sunduğu siyasi ufka yeni bir şans verilmesi gerektiğini ifade eden Zhang, bağımsız Filistin devletinin, bir tarafın diğerine sadaka olarak verdiği bir hediye değil, Filistin halkının devredilemez bir hakkı olduğunu söyledi.

Filistin'in maruz kaldığı tarihi haksızlıkların düzeltilip bağımsız devlet olma hedefinin yerine getirilmesi gerektiğine işaret eden Zhang, ülkesinin Filistin'in en kısa zamanda Birleşmiş Milletler'e üye olmasını desteklediğini ve Filistin sorununa kapsamlı, adil ve kalıcı bir çözüm bulunması için daha geniş çaplı, yetkili ve etkili bir uluslararası barış konferansının toplanması çağrısında bulunduğunu belirtti.