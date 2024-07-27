Çin BM Daimi Temsilcisi: Gazze'deki müzakereler sonsuza dek sürmemeli - Son Dakika
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Çin BM Daimi Temsilcisi: Gazze'deki müzakereler sonsuza dek sürmemeli

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, Gazze'deki çatışmaların devam etmesinin insani felakete neden olduğunu belirterek, müzakerelerin sonsuza dek sürmemesi gerektiğini vurguladı. Fu, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarına son vermesi ve ateşkesin acilen sağlanması için ABD'nin daha fazla baskı yapmasını istedi. Ayrıca, uluslararası hukuka ve Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olan Batı Şeria'daki yerleşim faaliyetlerinin durdurulması çağrısında bulundu.

27.07.2024 11:21
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Fu Cong, Gazze'de barışın sağlanmasına yönelik müzakerelerin sonsuza dek sürmemesi gerektiğini belirtti.

Fu, açıklamayı Cuma günü, BM Güvenlik Konseyi'nin Filistin sorunu da dahil olmak üzere Ortadoğu'daki durumla ilgili toplantısında yaptı. Fu, Gazze'deki çatışmaların dokuz ayı aşkın süredir devam ettiğini ve yaklaşık 40.000 masum sivilin hayatını kaybetmesiyle eşi benzeri görülmemiş, giderek kötüleşen bir insani felakete neden olduğunu söyledi.

Temsilci, "Uluslararası hukuk ile uluslararası insancıl hukukun kırmızı çizgileri defalarca ihlal edildi" dedi.

Güvenlik Konseyi'nin 2735 sayılı kararının kabul edilmesinin üzerinden neredeyse iki ay geçtiğini ancak İsrail'in son iki aydır Gazze'de geniş çaplı askeri operasyonlarına devam ettiğini hatırlatan Fu, "Sivillerin hayatları müzakereler için pazarlık unsuru olarak kullanılmamalı ve askeri saldırılar rehinelerin serbest bırakılması için gerekli koşulları yaratamaz" dedi.

Fu, "Müzakereler sonsuza dek sürmemeli. Hayatlar söz konusu olduğunda kaybedecek bir an bile yok ve insani felaketin hafifletilmesi gecikmeye gelmez" diye konuştu.

Elçi, İsrail'den Gazze'deki tüm askeri operasyonları derhal durdurmasını ve ABD'den de ateşkesin acilen sağlanmasına yardımcı olmak üzere İsrail'e daha fazla baskı yapmasını istedi.

Ayrıca Batı Şeria'daki yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuku ve ilgili Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini, ayrıca iki devletli çözümün temelini sarstığını vurgulayan Fu, tüm yerleşim faaliyetlerinin ve yerleşimci şiddetinin durdurulması çağrısında bulundu.

Filistinli gruplar arasında hafta başında Beijing'de yapılan uzlaşı görüşmelerinden de bahseden Fu, "Çin her zaman Filistin halkının bir ulus olarak meşru haklarının yeniden tesis edilmesinin sadık destekçisi oldu" dedi.

Fu, "Çin, bağımsız Filistin devletini kesin şekilde destekliyor ve Filistin sorununun siyasi çözüme kavuşturulması amacıyla iki devletli çözümün uygulanmasına yönelik bir takvim ve yol haritasının belirlenmesi için daha geniş tabanlı, daha yetkili ve daha etkili bir uluslararası barış konferansı düzenlenmesi çağrısında bulunuyor" diye konuştu.

Kaynak: Xinhua

Batı Şeria, İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin BM Daimi Temsilcisi: Gazze'deki müzakereler sonsuza dek sürmemeli - Son Dakika

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