Çin BM Genel Sekreteri Seçim Sürecine Katılacak - Son Dakika
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Çin BM Genel Sekreteri Seçim Sürecine Katılacak

Çin BM Genel Sekreteri Seçim Sürecine Katılacak
17.06.2026 11:05
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Wang Yi, Çin'in BM Genel Sekreteri seçim sürecine yapıcı katkı sağlayacağını açıkladı.

BEİJİNG, 17 Haziran (Xinhua) - Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Birleşmiş Milletler'in yeni Genel Sekreteri'nin seçim sürecine yapıcı şekilde katılarak, BM'yi korumak üzere tüm taraflarla çalışacaklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang salı günü BM Genel Sekreterliği'ne adaylığını açıklayan BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı Genel Sekreteri ve Kosta Rika'nın eski Başkan Yardımcısı Rebeca Grynspan ile bir araya geldi.

Grynspan, BM'nin yerine geçebilecek başka bir yapının bulunmadığını, ancak örgütün reformları ilerletmek, barış, kalkınma ve geleceğe daha fazla odaklanmak için çağa ayak uydurması gerektiğini ifade etti.

Tek Çin ilkesine kararlılıkla bağlı olduğunu vurgulayan Grynspan, Çin'in tutarlı şekilde çok taraflılığa ve BM Şartı'na destek vermesini takdirle karşıladığını ve BM'nin otoritesini güçlendirmek üzere Çin'le ve uluslararası toplumla çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Wang ise sorumluluk sahibi büyük bir ülke ve BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan Çin'in, BM'nin yeni Genel Sekreteri'nin seçim sürecine yapıcı şekilde katılacağını ve BM'yi korumak, yeniden canlandırmak ve güçlendirmek üzere tüm taraflarla çalışacağını vurguladı.

Wang, "Çin, her daim BM davasının kararlı bir destekçisi ve aktif bir paydaşı olmuştur" dedi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin BM Genel Sekreteri Seçim Sürecine Katılacak - Son Dakika

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