BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 24 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Fu Cong, Ukrayna krizinin sürdüğüne ve çatışmaların tırmandığına dikkat çekerek, Karadeniz üzerinden temel ihtiyaç malzemelerinin sevkiyatının normal seyrinde devam etmesinin sağlanması çağrısında bulundu.

Fu, pazartesi günü düzenlenen üst düzey BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, ilgili taraflara derin acılar yaşatan çatışmaların bölge ve ötesini de olumsuz etkilediğini belirtti.

Rusya ve Ukrayna'nın önde gelen küresel tahıl üreticileri olduğunu vurgulayan Fu, Rusya'nın aynı zamanda önemli bir petrol ve gübre tedarikçisi olduğunu ifade etti. Fu, her iki ülkeden yurtdışına mal sevkiyatında kritik bir su yolu işlevi gören Karadeniz'in, küresel üretim ve tedarik zincirleri için hayati önem taşıdığını söyledi.

Karadeniz'de bir süredir ticari gemilere yönelik çok sayıda saldırı düzenlendiğini ve her iki ülkedeki limanların da zarar gördüğünü belirten Fu, bu durumun tahıl ve enerji ihracatını aksattığını vurguladı. Temsilci, küresel tahıl ve petrol fiyatlarında dalgalanmalara yol açan aksaklıkların gelişmekte olan ülkeleri ağır şekilde etkilediğini kaydetti.

Fu, "Sivil ticari gemilerin ve liman tesislerinin emniyet ve güvenliğinin korunması, her iki taraftan tahıl ve petrol gibi temel ihtiyaç malzemesi sevkiyatının olağan akışının sağlanması ve küresel ekonomik istikrarın teşvik edilmesi çağrısında bulunuyoruz" dedi.