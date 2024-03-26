Çin BM Daimi Temsilcisi: Gazze'deki ateşkes kararı uygulanmalı

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 26 Mart (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, BM Güvenlik Konseyi'nin kısa süre önce aldığı ve Gazze'de Ramazan ayında derhal ateşkes talep eden kararın uygulanması çağrısında bulundu.

Pazartesi günü yaptığı açıklamada, çatışmanın başlangıcından bu yana yaklaşık 6 ayda 32.000'den fazla Filistinli sivilin hayatını kaybettiğini ve Pazartesi günü alınan kararın bu kişiler için artık çok geç olduğunu vurgulayan Zhang, kararın tam ve etkin şekilde uygulanması halinde, Gazze'de eşi benzeri görülmemiş bir insani felaketle boğuşan milyonlarca insan için uzun süredir beklenen umudun yine de doğabileceğini söyledi.

Sivillere verilen her türlü zararın derhal durdurulması ve Gazze'ye yönelik saldırının bir an önce sonlandırılması gerektiğini belirten Zhang, oylamaya ilişkin açıklamasında, Ramazan ayında ateşkes yapılmasının sadece ilk aşama olduğunu ve düşmanlıkların kalıcı ve sürdürülebilir şekilde sona erdirilmesinin temeli olarak işlev görmesi gerektiğini kaydetti.

Zhang, öte yandan yeterli miktarda insani yardım malzemesinin Gazze'ye girerek ihtiyaç sahibi insanlara güvenli şekilde ve zamanında ulaştırılması için Gazze'deki ablukanın ve insani yardım malzemelerinin önündeki insan yapımı engellerin de derhal kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Refah Sınır Kapısı ve diğer kara sınır kapılarının açılması yönünde İsrail'in tam işbirliği yapması gerektiğini kaydeden Zhang, Gazze halkının uluslararası insani yardım alabilmesi açısından Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'nun (UNRWA) vazgeçilmez ve yeri doldurulmaz nitelikte olduğunu vurgulayarak, "Tüm tarafları, UNRWA'ya sağlanan fonları en kısa zamanda yeniden tam olarak tesis etmeye çağırıyoruz. İsrail'in son dönemde UNRWA'ya ve bir bütün olarak BM sistemine yönelik kötü niyetli saldırı kampanyasını kategorik olarak reddediyoruz" dedi.