Çin'in Seul Büyükelçiliği, ABD, Güney Kore ve Japonya'nın Tayvan konusundaki değerlendirmelerini eleştirdi - Son Dakika
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Çin'in Seul Büyükelçiliği, ABD, Güney Kore ve Japonya'nın Tayvan konusundaki değerlendirmelerini eleştirdi

Çin\'in Seul Büyükelçiliği, ABD, Güney Kore ve Japonya\'nın Tayvan konusundaki değerlendirmelerini eleştirdi

Çin'in Seul Büyükelçiliği, ABD, Güney Kore ve Japonya'nın Tayvan konusundaki değerlendirmelerini 'Çin'in iç işlerine sert bir müdahale' olarak nitelendirdi. Çin Büyükelçiliği Sözcüsü, ortak açıklamayı kötü niyetle karalayıp saldırı olarak nitelendirerek, Çin'in bu durumdan ciddi memnuniyetsizlik duyduğunu belirtti. Güney Kore ise ihtiyatlı olmaya davet edildi.

04.06.2024 14:43
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Çin'in Seul Büyükelçiliği, ABD, Güney Kore ve Japonya'nın Tayvan konusundaki değerlendirmelerini "Çin'in iç işlerine sert bir müdahale" olarak nitelendirdi.

Yonhap'ın haberinde, 31 Mayıs'ta ABD'de bir araya gelen Güney Kore, ABD ve Japonya dışişleri bakan yardımcılarının, görüşme sonrası ortak basın açıklaması yayımladıkları hatırlatıldı.

Habere göre, "Hint-Pasifik'te statükoyu değiştirmeye yönelik her türlü tek taraflı girişime şiddetle karşı çıkıyoruz. Tayvan konusundaki duruşumuzda bir değişiklik yok. (Çin ve Tayvan arasındaki) sorunların barışçıl bir şekilde çözülmesini istiyoruz." ifadesinin kullanıldığı açıklama, Çin'in tepkisini çekti.

Çin'in Seul Büyükelçiliği Sözcüsü, ortak açıklamayla ilgili WeChat hesabından açıklama yaptı.

Sözcünün açıklamasında, "Bu faaliyetler Çin'in içişlerine sert bir müdahaledir ve Çin'i kötü niyetle karalayıp saldırmaktadır. Çin bu durumdan ciddi memnuniyetsizlik duymaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Güney Kore'nin sürekli olarak ABD ve Japonya ile işbirliği yaptığı, bunun da Çin ve Güney Kore arasındaki ikili ilişkilerin gelişmesine zarar verdiği kaydedilen açıklamada, Güney Kore, Tayvan ve Güney Çin Denizi konularındaki söz ve eylemlerinde ihtiyatlı olmaya davet edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin'in Seul Büyükelçiliği, ABD, Güney Kore ve Japonya'nın Tayvan konusundaki değerlendirmelerini eleştirdi - Son Dakika

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