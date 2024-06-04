Çin\'in Seul Büyükelçiliği, ABD, Güney Kore ve Japonya\'nın Tayvan konusundaki değerlendirmelerini eleştirdi

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Çin'in Seul Büyükelçiliği, ABD, Güney Kore ve Japonya'nın Tayvan konusundaki değerlendirmelerini "Çin'in iç işlerine sert bir müdahale" olarak nitelendirdi.

Yonhap'ın haberinde, 31 Mayıs'ta ABD'de bir araya gelen Güney Kore, ABD ve Japonya dışişleri bakan yardımcılarının, görüşme sonrası ortak basın açıklaması yayımladıkları hatırlatıldı.

Habere göre, "Hint-Pasifik'te statükoyu değiştirmeye yönelik her türlü tek taraflı girişime şiddetle karşı çıkıyoruz. Tayvan konusundaki duruşumuzda bir değişiklik yok. (Çin ve Tayvan arasındaki) sorunların barışçıl bir şekilde çözülmesini istiyoruz." ifadesinin kullanıldığı açıklama, Çin'in tepkisini çekti.

Çin'in Seul Büyükelçiliği Sözcüsü, ortak açıklamayla ilgili WeChat hesabından açıklama yaptı.

Sözcünün açıklamasında, "Bu faaliyetler Çin'in içişlerine sert bir müdahaledir ve Çin'i kötü niyetle karalayıp saldırmaktadır. Çin bu durumdan ciddi memnuniyetsizlik duymaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Güney Kore'nin sürekli olarak ABD ve Japonya ile işbirliği yaptığı, bunun da Çin ve Güney Kore arasındaki ikili ilişkilerin gelişmesine zarar verdiği kaydedilen açıklamada, Güney Kore, Tayvan ve Güney Çin Denizi konularındaki söz ve eylemlerinde ihtiyatlı olmaya davet edildi.