Çin Büyükelçiliği'nden Japonya'da Güvenlik Uyarısı

17.04.2026 14:08
Çin, Japonya'daki artan suç oranları nedeniyle vatandaşlarını dikkatli olmaya çağırdı.

TOKYO, 17 Nisan (Xinhua) -- Çin'in Tokyo Büyükelçiliği, Japonya'da kamu güvenliği ortamının kötüleştiği uyarısında bulunarak ülkedeki Çin vatandaşlarına dikkatli olmaları ve önlem almaları çağrısı yaptı.

Büyükelçilik, cuma günü yayımladığı güvenlik uyarısında, Japonya Ulusal Polis Teşkilatı verilerine göre son yıllarda ülkede işlenen suçlarda istikrarlı artış görüldüğünü belirtti. Buna göre, 2021'de 568.000 olan şüpheli suç vakası sayısının 2025'te 774.000'e yükseldiği, cinayet, gasp, kundaklama, insan ticareti ve cinsel saldırı gibi ağır suçların ise aynı dönemde yüzde 71 artarak 8.821'den 15.086'ya çıktığı ifade edildi.

Son dönemde Çin vatandaşlarına yönelik bazı olaylar yaşandığını kaydeden büyükelçilik, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nde görevli bir askerin bir duvarı aşarak elinde bıçakla büyükelçiliğe zorla girdiğini ve bir maraton etkinliğinde sağ görüşlü kişilerin Çinli seyircileri taciz ettiği yönündeki haberleri hatırlattı. Ayrıca Tokyo sokaklarında Çinli öğrencilerin kasten çarpma eylemlerine maruz kaldığı, Hokkaido'da ise Hong Konglu bir turistin saldırıya uğradığı belirtildi.

Büyükelçilik, söz konusu vakaların Japonya'da aşırı sağcı faaliyetlerin artışına, Çin vatandaşlarını hedef alan ayrımcı olaylardaki yükselişe ve ülkedeki Çin vatandaşları açısından güvenlik risklerinin büyüdüğüne işaret ettiğini bildirdi.

Ülkedeki Çin vatandaşlarına kişisel güvenlik konusunda daha dikkatli olmaları, önleyici tedbirler almaları ve mümkün olduğunca tek başlarına seyahat etmekten kaçınmaları çağrısında bulunan büyükelçilik, kamu güvenliğinin zayıf olduğu veya yaya trafiğinin yoğun bulunduğu bölgelerden uzak durulmasını tavsiye etti.

Büyükelçilik ayrıca, taciz veya provokasyonla karşılaşılması halinde kişisel güvenliğe öncelik verilmesi, sakin kalınması, çatışmadan kaçınılması, delillerin muhafaza edilmesi, olayın derhal yerel polise bildirilmesi ve Çin'in diplomatik temsilciliklerinden yardım talep edilmesi yönünde önerilerde bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun de cuma günkü olağan basın toplantısında yaptığı açıklamada, Japonya'daki Çin diplomatik misyonlarını hedef alan taciz ve provokasyonların sürdüğünü belirterek, Japonya'ya bu olayları kapsamlı şekilde soruşturma ve gerekli önlemleri alma çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua

İmamoğlu Davasında Önemli Savunma İmamoğlu Davasında Önemli Savunma
Rabia’yı katleden eşten kan donduran sözler: Yemek yönünden psikolojik baskı uyguladım Rabia'yı katleden eşten kan donduran sözler: Yemek yönünden psikolojik baskı uyguladım
Gülistan Doku olayında çarpıcı ifade: Ben bu silahla birini vurdum Gülistan Doku olayında çarpıcı ifade: Ben bu silahla birini vurdum
İl teşkilatlarının görevden alınması sonrası İzzet Ulvi Yönter’den manidar paylaşım İl teşkilatlarının görevden alınması sonrası İzzet Ulvi Yönter'den manidar paylaşım
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki saldırılarla ilgili yanıltıcı paylaşımlar yapan 127 şüpheli yakalandı Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırılarla ilgili yanıltıcı paylaşımlar yapan 127 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü

13:56
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı Evinden çıkanlara bakın
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı! Evinden çıkanlara bakın
13:56
Ülke şokta Kanalizasyondan kaçan banka soyguncuları geride bu görüntüyü bıraktı
Ülke şokta! Kanalizasyondan kaçan banka soyguncuları geride bu görüntüyü bıraktı
13:23
Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı Valilik son kararı duyurdu
Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı? Valilik son kararı duyurdu
12:49
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
12:43
Antalya Diplomasi Forumu’nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye’de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı
Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı
12:36
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok, itirafçı olmak için talepte bulundu
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok, itirafçı olmak için talepte bulundu
