Çin Büyükelçiliği'nden Japonya'daki Depremler İçin Uyarı - Son Dakika
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Çin Büyükelçiliği'nden Japonya'daki Depremler İçin Uyarı

Çin Büyükelçiliği\'nden Japonya\'daki Depremler İçin Uyarı
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Çin'in Japonya Büyükelçiliği, depremler sonrası vatandaşlarına acil önlemler alması çağrısında bulundu.

TOKYO, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Japonya Büyükelçiliği, Japonya'nın güneybatısında meydana gelen şiddetli depremlerin ardından ülkedeki Çin vatandaşlarına deprem risklerine karşı tedbirli olma çağrısı yaptı.

Büyükelçilikten çarşamba günü yapılan açıklamada, salı günü yerel saatle 16.27'de Kumamoto eyaletinde 7,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği, bunu 12 saat içinde 148'den fazla artçı sarsıntının izlediği ve çok sayıda can kaybı yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, Japonya Meteoroloji Ajansı'nın gelecek hafta da benzer büyüklükte şiddetli depremlerin meydana gelebileceği uyarısında bulunduğu hatırlatıldı.

Büyükelçilik, Çin vatandaşlarına seyahat planlarını dikkatli yapma, afet bölgelerine gitmekten kaçınma, kişisel güvenlikleri konusunda daha dikkatli olma ve güvenlik önlemlerini artırma tavsiyesinde bulundu.

Açıklamada, Çin vatandaşlarının sismik faaliyetleri, hava durumu uyarılarını ve afet hazırlık bilgilerini yakından takip etmesi, yerel makamların tahliye talimatlarına uyması ve artçı sarsıntılara ve ikincil afetlere karşı tedbirli olması gerektiği ifade edildi. Büyükelçilik, vatandaşlara acil durumlarda derhal polise haber verme ve yardım için Japonya'daki Çin Büyükelçiliği veya konsolosluklarıyla iletişime geçme çağrısı da yaptı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Büyükelçiliği'nden Japonya'daki Depremler İçin Uyarı - Son Dakika

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