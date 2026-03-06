Çin Büyükelçiliği'nden Japonya'ya Seyahat Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin Büyükelçiliği'nden Japonya'ya Seyahat Uyarısı

06.03.2026 14:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, Japonya'daki taciz olayları sonrası vatandaşlarını seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

TOKYO, 6 Mart (Xinhua) -- Çin'in Japonya Büyükelçiliği, Tokyo'da birden fazla Çin vatandaşının taciz edildiği son olayın ardından Çin vatandaşlarına yakın gelecekte Japonya'ya seyahat etmekten kaçınmaları yönündeki tavsiyesini yineledi.

Büyükelçilik, 1 Mart'ta Tokyo'da düzenlenen bir maraton yarışını izleyen birçok Çinli vatandaşın, bazı sağcı Japon vatandaşları tarafından taciz edildiğini ve olay yerinde müdahalede bulunan polis memurlarının durumu kontrol altına aldığını hatırlattı.

Olayın ardından vakit geçirmeksizin yerel polise diplomatik kanallardan memnuniyetsizliklerini ileten büyükelçiliğin, Japon tarafından Japonya'daki Çin vatandaşlarının meşru hak ve çıkarlarını etkin şekilde koruması talebinde bulunduğu kaydedildi.

Çarşamba günü yaptığı son uyarıda bir kez daha Çin vatandaşlarına an itibarıyla Japonya'ya seyahat etmekten kaçınmalarını tavsiye eden büyükelçilik, Japonya'da bulunanlara da kişisel güvenlik konusunda farkındalıklarını artırma ve kendi kendini koruma önlemlerini güçlendirme tavsiyesinde bulundu.

Çin vatandaşlarına acil durumlarda derhal polise bildirimde bulunmaları ve Çin'in Japonya'daki diplomatik misyonlarından yardım istemeleri de tavsiye edildi.

Kaynak: Xinhua

Dış Politika, Diplomasi, Güvenlik, Japonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Büyükelçiliği'nden Japonya'ya Seyahat Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’nin kan gölüne dönmesini MİT son anda engelledi Suriye'nin kan gölüne dönmesini MİT son anda engelledi
Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı
Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz
Oval Ofis’te olay görüntü İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor Oval Ofis'te olay görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
İran bu füzeyi ilk kez kullandı 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor İran bu füzeyi ilk kez kullandı! 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor
Adana uçağında büyük panik Yolcular kabusu yaşadı Adana uçağında büyük panik! Yolcular kabusu yaşadı

15:06
Beşiktaş Başkanı Adalı’dan derbiye özel prim
Beşiktaş Başkanı Adalı'dan derbiye özel prim
15:04
Sudan da savaşta tarafını seçti
Sudan da savaşta tarafını seçti
14:43
Savaşta korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı
Savaşta korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı
14:23
Savaşın seyrini değiştirecek iddia ABD basını bugün manşetten verdi
Savaşın seyrini değiştirecek iddia! ABD basını bugün manşetten verdi
14:22
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
13:45
Savaşta yeni aşamaya geçildi Sürpriz silah devreye giriyor
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 15:25:50. #.0.4#
SON DAKİKA: Çin Büyükelçiliği'nden Japonya'ya Seyahat Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.