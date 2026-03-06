Çin Büyükelçiliği'nden Japonya'ya Seyahat Uyarısı

TOKYO, 6 Mart (Xinhua) -- Çin'in Japonya Büyükelçiliği, Tokyo'da birden fazla Çin vatandaşının taciz edildiği son olayın ardından Çin vatandaşlarına yakın gelecekte Japonya'ya seyahat etmekten kaçınmaları yönündeki tavsiyesini yineledi.

Büyükelçilik, 1 Mart'ta Tokyo'da düzenlenen bir maraton yarışını izleyen birçok Çinli vatandaşın, bazı sağcı Japon vatandaşları tarafından taciz edildiğini ve olay yerinde müdahalede bulunan polis memurlarının durumu kontrol altına aldığını hatırlattı.

Olayın ardından vakit geçirmeksizin yerel polise diplomatik kanallardan memnuniyetsizliklerini ileten büyükelçiliğin, Japon tarafından Japonya'daki Çin vatandaşlarının meşru hak ve çıkarlarını etkin şekilde koruması talebinde bulunduğu kaydedildi.

Çarşamba günü yaptığı son uyarıda bir kez daha Çin vatandaşlarına an itibarıyla Japonya'ya seyahat etmekten kaçınmalarını tavsiye eden büyükelçilik, Japonya'da bulunanlara da kişisel güvenlik konusunda farkındalıklarını artırma ve kendi kendini koruma önlemlerini güçlendirme tavsiyesinde bulundu.

Çin vatandaşlarına acil durumlarda derhal polise bildirimde bulunmaları ve Çin'in Japonya'daki diplomatik misyonlarından yardım istemeleri de tavsiye edildi.