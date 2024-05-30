Çin, Çin-Arap topluluğu inşasını hızlandırmak için beş işbirliği çerçevesi oluşturacak - Son Dakika
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Çin, Çin-Arap topluluğu inşasını hızlandırmak için beş işbirliği çerçevesi oluşturacak

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in ortak geleceğe sahip bir Çin-Arap topluluğu inşasını hızlandırmak amacıyla Arap ülkeleriyle çalışmaya hazır olduğunu belirtti. Xi, Arap ülkeleriyle beş işbirliği çerçevesi oluşturarak inovasyon, yatırım ve finans işbirliği, enerji işbirliği, ekonomik ve ticari ilişkiler ile halklar arası etkileşimi güçlendirmeyi planladıklarını ifade etti.

30.05.2024 10:42
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BEİJİNG, 30 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in ortak geleceğe sahip bir Çin-Arap topluluğu inşasını hızlandırmak amacıyla "beş işbirliği çerçevesi" oluşturmak üzere Arap ülkeleriyle çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Xi, Perşembe günü Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansı'nın açılış törenindeki konuşmasında söz konusu açıklamayı yaptı.

Xi, Aralık 2022'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 1. Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi'nde tatbiki işbirliği için "sekiz büyük işbirliği inisiyatifi" önermişti.

"Sekiz büyük işbirliği inisiyatifinin" her birinde kısa sürede olumlu sonuçlar elde edildiğini belirten Xi, ileriye dönük olarak, ortak geleceğe sahip bir Çin-Arap topluluğunun inşasını hızlandırmak için "beş işbirliği çerçevesi" oluşturmak üzere Arap ülkeleriyle çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Söz konusu beş çerçeve; inovasyon için daha dinamik, yatırım ve finans işbirliği için daha genişletilmiş, enerji işbirliği için daha çok yönlü, karşılıklı fayda sağlayan ekonomik ve ticari ilişkiler için daha dengeli ve halklar arası etkileşim için daha geniş tabanlı çerçevelerden oluşuyor.

Kaynak: Xinhua

Xi Jinping, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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