Çin, Çok Taraflılığı Destekleme Taahhüdünde Bulundu - Son Dakika
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Çin, Çok Taraflılığı Destekleme Taahhüdünde Bulundu

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, çok taraflılığı güçlendirme ve BM'nin rolünü koruma vurgusu yaptı.

25.03.2025 16:39
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BEİJİNG, 25 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in hakiki çok taraflılığı hayata geçirmek, Birleşmiş Milletler'in merkezi rolünü korumak ve kapsamlı istişare, ortak katkı ve ortak faydaya dayalı küresel yönetişimi teşvik etmek üzere tüm taraflarla çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, pazartesi günü Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından "Birleşmiş Milletler'in Rolünü Güçlendirmek ve Çok Taraflılığı Teşvik Etmek" temasıyla Beijing'de düzenlenen uluslararası sempozyuma yazılı mesaj gönderdi.

Wang, geçen yıl düzenlenen BM Geleceğin Zirvesi'nde elde edilen başarının, uluslararası toplumun çok taraflılığı destekleyip teşvik etme, BM'nin rolünü güçlendirme ve küresel yönetişimi iyileştirme yönündeki ortak arzusunu yansıttığını ifade etti.

İçinde bulunduğumuz yılın faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferlerin ve BM'nin kuruluşunun 80. yıldönümü olduğunu hatırlatan Wang, uluslararası toplumun tüm ülkelerden dayanışma ve koordinasyon içinde çalışarak doğru olanı savunmasını, eşitlik ve adaleti güvence altına almasını, dünya barış ve istikrarını korumasını ve küresel kalkınma ve refahı teşvik etmesini beklediğini belirtti.

Wang, BM'nin kurucu üyesi ve BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan Çin'in, hakiki çok taraflılığı hayata geçirmek, BM'nin merkezi rolünü korumak ve kapsamlı istişare, ortak katkı ve ortak faydaya dayalı küresel yönetişimi teşvik etmek üzere tüm taraflarla çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

Wang, "Birlikte değişken ve çalkantılı bir dönemden geçen dünyaya istikrar getirecek, daha adil ve eşitlikçi küresel yönetişim sisteminin inşasına pozitif enerji katacak ve insanlık için ortak geleceğe sahip topluluk vizyonu doğrultusunda çalışacağız" dedi.

Sempozyuma 50'ye yakın ülkeden ve Çin'deki uluslararası kuruluş ve bölgesel örgütlerden temsilciler, BM yetkilileri, ilgili departmanlardan temsilciler, uzmanlar ve akademisyenler olmak üzere 100'den fazla kişi katıldı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Çok Taraflılığı Destekleme Taahhüdünde Bulundu - Son Dakika

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