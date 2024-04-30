Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutladı

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BEİJİNG, 30 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 1 Mayıs İşçi Bayramı öncesinde ülkenin emekçi halkının bu özel gününü kutlayarak en iyi dileklerini iletti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, Salı günkü mesajını ÇKP Merkez Komitesi adına iletti.

Bu yılın Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yıldönümü ve 14. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda belirlenen hedef ve görevlerin yerine getirilmesi için çok önemli bir yıl olduğunu belirten Xi, çalışan kesimin parti ve ülke davasına yaptığı önemli katkılardan övgüyle söz etti.

Xi, işçileri, Çin modernleşmesinin yüksek kaliteli kalkınmayla ilerletilmesine aktif olarak katılmaya, ayrıca güçlü bir ülke inşasını ve Çin ulusunun tüm cephelerde yeniden canlanmasını desteklemek için durmaksızın çalışmaya çağırdı.

Cumhurbaşkanı, parti komitelerine ve her düzeydeki yönetime ise işçilerin meşru hak ve çıkarlarını ciddiyetle hayata geçirme, koruma ve geliştirme, ayrıca işçileri emekleri sayesinde hayallerini gerçekleştirmeye teşvik etme çağrısında bulundu.