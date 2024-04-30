Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutladı

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 1 Mayıs İşçi Bayramı öncesinde ülkenin emekçi halkının bu özel gününü kutlayarak en iyi dileklerini iletti. Xi, işçileri, Çin modernleşmesinin yüksek kaliteli kalkınmayla ilerletilmesine aktif olarak katılmaya, ayrıca güçlü bir ülke inşasını ve Çin ulusunun tüm cephelerde yeniden canlanmasını desteklemek için durmaksızın çalışmaya çağırdı.

30.04.2024 14:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 30 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 1 Mayıs İşçi Bayramı öncesinde ülkenin emekçi halkının bu özel gününü kutlayarak en iyi dileklerini iletti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, Salı günkü mesajını ÇKP Merkez Komitesi adına iletti.

Bu yılın Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yıldönümü ve 14. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda belirlenen hedef ve görevlerin yerine getirilmesi için çok önemli bir yıl olduğunu belirten Xi, çalışan kesimin parti ve ülke davasına yaptığı önemli katkılardan övgüyle söz etti.

Xi, işçileri, Çin modernleşmesinin yüksek kaliteli kalkınmayla ilerletilmesine aktif olarak katılmaya, ayrıca güçlü bir ülke inşasını ve Çin ulusunun tüm cephelerde yeniden canlanmasını desteklemek için durmaksızın çalışmaya çağırdı.

Cumhurbaşkanı, parti komitelerine ve her düzeydeki yönetime ise işçilerin meşru hak ve çıkarlarını ciddiyetle hayata geçirme, koruma ve geliştirme, ayrıca işçileri emekleri sayesinde hayallerini gerçekleştirmeye teşvik etme çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua

Xi Jinping, 1 Mayıs, Emekçi, Çin, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:35 Ender Saraç, oğluna istismar suçundan yargılanıyor Anne şikayetçi olmadı, çocuğa kayyım atandı Ender Saraç, oğluna istismar suçundan yargılanıyor! Anne şikayetçi olmadı, çocuğa kayyım atandı
15:32 Valiliğin 1 Mayıs kısıtlamasına tepki gösteren Özel, AYM kararını gösterdi: Taksim’i yasaklamak anayasayı tanımamaktır Valiliğin 1 Mayıs kısıtlamasına tepki gösteren Özel, AYM kararını gösterdi: Taksim'i yasaklamak anayasayı tanımamaktır
15:21 Yer: İzmir Sokak ortasında insan derisi bulundu Yer: İzmir! Sokak ortasında insan derisi bulundu
13:56 Kudüs’te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü Kudüs'te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü
13:11 Devlet Bahçeli’nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu’ndan yanıt gecikmedi Devlet Bahçeli'nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt gecikmedi
15:36 Londra’da Bir Restoranda Telefon Hırsızlığı Anı Kameraya Yansıdı Londra'da Bir Restoranda Telefon Hırsızlığı Anı Kameraya Yansıdı
15:19 Bunu da gördük Alışveriş sırasında kocasına tasma takıp gezdirdi Bunu da gördük! Alışveriş sırasında kocasına tasma takıp gezdirdi
15:05 Yeşil sahalarda ender görülen an Maç sonu kız arkadaşına evlilik teklifi etti Yeşil sahalarda ender görülen an! Maç sonu kız arkadaşına evlilik teklifi etti
14:32 Yargıtay’da başkanlık seçimi ertelendi Yargıtay'da başkanlık seçimi ertelendi
14:02 Fenomen Reynmen, sevgilisine evlilik teklifi etti Fenomen Reynmen, sevgilisine evlilik teklifi etti
13:42 Sosyal medyada tehdit ve küfürler savuran ’medyum’ hakkında gözaltı kararı Sosyal medyada tehdit ve küfürler savuran 'medyum' hakkında gözaltı kararı
13:28 Sosyal medyada 1 Mayıs provokasyonuna operasyon: 58 gözaltı Sosyal medyada 1 Mayıs provokasyonuna operasyon: 58 gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 16:10:14. #1.11#
SON DAKİKA: Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement