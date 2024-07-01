Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Avustralya genel valisi Samantha Mostyn'e tebrik mesajı gönderdi

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BEİJİNG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Avustralya genel valisi olarak göreve başlayan Samantha Mostyn'e Pazartesi günü bir tebrik mesajı gönderdi.

Xi mesajında, Çin ile Avustralya'nın önemli işbirliği ortakları, Asya-Pasifik bölgesinin önemli üyeleri ve küresel çok kutuplulaşma sürecinin önemli güçleri olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı, Çin-Avustralya ilişkilerinin sağlam ve istikrarlı gelişiminin yalnızca iki ülke ve halkın temel ve uzun vadeli çıkarlarına uygun olmakla kalmadığını, aynı zamanda bölge ve dünya barışına, istikrarına, kalkınmasına ve refahına da katkıda bulunduğunu ifade etti.

Çin-Avustralya ilişkilerinin gelişimine değer verdiğini belirten Xi, iki halka daha fazla fayda sağlamak amacıyla, karşılıklı saygı ve karşılıklı fayda ilkelerinin yanı sıra farklılıkları giderip ortak zemin aramaya da dayanan Çin-Avustralya kapsamlı stratejik işbirliğinin daha olgun, istikrarlı ve verimli hale gelmesi için Avustralya ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.