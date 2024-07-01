Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Avustralya genel valisi Samantha Mostyn'e tebrik mesajı gönderdi - Son Dakika
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Avustralya genel valisi Samantha Mostyn'e tebrik mesajı gönderdi

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Avustralya genel valisi olarak göreve başlayan Samantha Mostyn'e tebrik mesajı gönderdi. Xi, Çin ile Avustralya'nın önemli işbirliği ortakları olduğunu belirterek, iki ülkenin ilişkilerinin bölge ve dünya barışına, istikrarına, kalkınmasına ve refahına katkıda bulunduğunu ifade etti. Xi, Çin-Avustralya ilişkilerinin daha da gelişmesi için karşılıklı saygı ve fayda ilkelerine dayanan stratejik işbirliğinin daha olgun, istikrarlı ve verimli hale gelmesi için Avustralya ile çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.

01.07.2024 13:40
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BEİJİNG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Avustralya genel valisi olarak göreve başlayan Samantha Mostyn'e Pazartesi günü bir tebrik mesajı gönderdi.

Xi mesajında, Çin ile Avustralya'nın önemli işbirliği ortakları, Asya-Pasifik bölgesinin önemli üyeleri ve küresel çok kutuplulaşma sürecinin önemli güçleri olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı, Çin-Avustralya ilişkilerinin sağlam ve istikrarlı gelişiminin yalnızca iki ülke ve halkın temel ve uzun vadeli çıkarlarına uygun olmakla kalmadığını, aynı zamanda bölge ve dünya barışına, istikrarına, kalkınmasına ve refahına da katkıda bulunduğunu ifade etti.

Çin-Avustralya ilişkilerinin gelişimine değer verdiğini belirten Xi, iki halka daha fazla fayda sağlamak amacıyla, karşılıklı saygı ve karşılıklı fayda ilkelerinin yanı sıra farklılıkları giderip ortak zemin aramaya da dayanan Çin-Avustralya kapsamlı stratejik işbirliğinin daha olgun, istikrarlı ve verimli hale gelmesi için Avustralya ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Avustralya genel valisi Samantha Mostyn'e tebrik mesajı gönderdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Avustralya genel valisi Samantha Mostyn'e tebrik mesajı gönderdi - Son Dakika
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