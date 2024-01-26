Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Avustralya Günü dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi

BEİJİNG, 26 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Avustralya Genel Valisi David Hurley'e Avustralya Günü dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi.

Xi Cuma günü gönderdiği mesajda, Çin-Avustralya ilişkilerinin geçen yıl her iki tarafın ortak çabalarıyla daha iyiye gittiğini belirterek, sağlam, istikrarlı ve yapıcı bir ikili ilişkinin iki ülke ve halklarının ortak çıkarları ile bölge ülkelerinin ortak beklentilerini karşıladığını, ayrıca dünya barışı ve kalkınmasına yönelik tarihi eğilimle uyumlu olduğunu ifade etti.

Çin-Avustralya ilişkilerinin gelişimine büyük önem verdiğini vurgulayan Xi, 10 yıl önce Avustralya'ya yaptığı ziyaret sırasında iki ülkenin kapsamlı stratejik ortaklık kurduğunu hatırlattı.

Xi, ikili ilişkiler konusunda yeni bir tarihi başlangıç noktasında bulunan iki ülkenin, iki halkın yararına olacak şekilde kapsamlı stratejik ortaklıklarını sürekli geliştirmek için karşılıklı saygı, eşit muamele, farklılıkları gidererek ortak zemin arama ve karşılıklı yarar ilkelerine bağlı kalması gerektiğini belirtti.