Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Bahar Bayramı\'nı kutladı

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TİANJİN, 3 Şubat (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı Xi Jinping, Çin'in kuzeyindeki Tianjin belediyesinde antik bir kültür sokağını ziyaret ederken tüm etnik gruplardan Çinli vatandaşların, Hong Kong, Makao ve Taiwan'daki ve yurtdışındaki tüm soydaşların Bahar Bayramı'nı kutladı, 1 Şubat 2024.

Bahar Bayramı öncesinde ülkenin kuzeyindeki Tianjin kentinde halkla bir araya gelen Çin Cumhurbaşkanı Xi, Perşembe ve Cuma günlerinde Tianjin'de incelemelerde bulundu. (Fotoğraf: Xie Huanchi/Xinhua)