Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin-Tacikistan İşbirliğini Artırmak İçin Beş Öneride Bulundu

Güncel

DUŞANBE, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Tacikistan medyasında çıkan imzalı makalesinde Çin-Tacikistan işbirliğini artırmak ve ikili ilişkileri yeni zirvelere çıkarmak için beş öneride bulundu.

Xi, "Çin-Tacikistan İlişkilerinin Daha Parlak Geleceği İçin Müşterek Çabalar" başlıklı makalesinde öncelikli olarak iki ülkenin ikili ilişkilerin doğru yönde istikrarlı şekilde gelişimini sağlamak için üst düzeydeki hazırlıkların iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

Xi, ikinci olarak iki ülkenin Çin-Tacikistan ilişkileri için daha güçlü maddi temeller sağlamak üzere sonuç odaklı işbirliğini genişletmesi gerektiğini belirtti.

Xi, üçüncü olarak iki ülkenin güvenlik işbirliğini derinleştirip güçlü bir kalkınma güvenliği zırhı inşa etmesi gerektiğini dile getirdi.

Xi, dördüncü olarak iki ülkenin, iki ulus arasındaki kalıcı dostluk için kamu desteğini güçlendirmek üzere halklar arası ve kültürel etkileşimleri teşvik etmesi gerektiğini söyledi.

Xi, beşinci olarak da iki ülkenin, birlik ve işbirliğini artırıp barış ve kalkınma için uygun bir uluslararası ortam geliştirilmesine yardımcı olması gerektiğini savundu.

Xi'nin imzalı makalesi, Narodnaya Gazeta gazetesinde ve devlete ait Khovar Haber Ajansı'nda yayımlandı.