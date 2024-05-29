Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Ekvator Ginesi Devlet Başkanı ile Görüştü

BEİJİNG, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda resmi ziyaret için Çin'de bulunan Ekvator Ginesi Devlet Başkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ile bir araya geldi, 29 Mayıs 2024.
İki lider, Salı günü gerçekleşen görüşmenin ardından ikili işbirliği belgelerinin imzalanmasına nezaret etti. (Fotoğraf: Yao Dawei/Xinhua)
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