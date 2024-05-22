Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Vietnam'ın yeni devlet başkanını tebrik etti

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BEİJİNG, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti'nin devlet başkanı olarak göreve başlayan To Lam'ı tebrik etti.

Xi, Çarşamba günü gönderdiği mesajında, Çin ile Vietnam'ın birbirine dağlar ve nehirlerle bağlı dostane sosyalist komşular olduğunu vurguladı.

Xi ayrıca, geçtiğimiz yıl Vietnam'a gerçekleştirdiği resmi ziyarette, Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong ile birlikte stratejik önem taşıyan ortak geleceğe sahip bir Çin-Vietnam topluluğunun inşasını ilan etmek suretiyle iki Parti ve iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açtıklarını hatırlattı.

Xi, iki ülkenin çeşitli departman ve bölgelerinin ortak geleceğe sahip bir Çin-Vietnam topluluğu inşasına yönelik çabaları artırdığını ve olumlu ilerleme kaydettiğini görmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Çin-Vietnam ilişkilerinin gelişimine büyük önem verdiğini kaydeden Xi, "stratejik iletişimi sürdürmek, ortak geleceğe sahip bir Çin-Vietnam topluluğunun inşasında kayda değer kalkınmaya kılavuzluk etmek ve iki halka daha fazla fayda sağlamak üzere yoldaş devlet başkanıyla çalışmaya hazır olduğunu" ifade etti.