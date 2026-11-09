Çin Cumhurbaşkanı Xi, Kamboçya Kralı\'na 73. bağımsızlık yıldönümü tebrik mesajı gönderdi

BEİJİNG, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kamboçya'nın 73. bağımsızlık yıldönümü vesilesiyle Kral Norodom Sihamoni'ye tebrik mesajı gönderdi.

Xi pazartesi günkü mesajında, Kamboçya'nın an itibarıyla istikrarlı bir sosyo-ekonomik kalkınma sürecinden geçtiğini, Kamboçya halkının yaşam koşullarında sürekli iyileşme yaşandığını ve ülkenin bölgesel ve uluslararası sahnedeki etkisinin giderek arttığını belirtti.

Xi, Kamboçya'nın sarsılmaz bir dostu olan Çin'in söz konusu başarılardan büyük memnuniyet duyduğunu her zaman olduğu gibi, Kamboçya'nın ulusal istikrarını korumasına, bağımsızlık ve egemenliğini savunmasına ve kalkınma ve yeniden canlanma arayışını sürdürmesine kararlılıkla destek vereceğini vurguladı.

Xi, Kral Sihamoni'nin desteğiyle Kamboçya'nın ulusal kalkınma çabalarında yeni ve daha da büyük adımlar atmaya devam edeceğine olan inancını dile getirdi.

Kral Sihamoni ile son yıllarda birkaç kez bir araya geldiklerini hatırlatan Xi, iki ülke arasındaki geleneksel dostluğun sürdürülmesi ve kapsamlı stratejik işbirliğinin derinleştirilmesi için stratejik yönlendirmelerde bulunduklarını belirtti.

Çin-Kamboçya ilişkilerinin gelişimine büyük önem verdiğine dikkat çeken Xi, iki halka daha fazla fayda sağlama ve bölgenin ve dünya genelinin barış, istikrar ve refahına olumlu katkı sunma amacıyla yeni dönemde ortak geleceğe sahip, her koşulda geçerli bir Çin-Kamboçya topluluğunun istikrarlı gelişimine rehberlik etmek üzere Sihamoni ile çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.