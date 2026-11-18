SHENZHEN, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, birlikte refaha ulaşacak bir Asya-Pasifik topluluğunun ortaklaşa inşası için daha büyük bir güven ve kararlılıkla ileriye doğru hamle yapmak üzere tüm taraflarla çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Xi çarşamba günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde düzenlenen 2026 Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) CEO Zirvesi'nin açılışında konuşma yaptı.

Asya-Pasifik'in birlikte refaha ulaşması için barış ve istikrarın korunmasının önemine dikkat çeken Xi, bölgedeki tüm taraflara, "2. Dünya Savaşı sonrası kurulan uluslararası düzeni kararlılıkla koruma" çağrısında bulundu. Xi ayrıca, farklılıkların diyalog ve istişare yoluyla çözüme kavuşturulması, zorlukların ise dayanışma ve koordinasyon ile aşılması gerektiğini belirtti.

Asya-Pasifik'in birlikte refaha ulaşması için açıklık ve işbirliği köprüsü kurulması çağrısı da yapan Xi, bölgenin serbest ve açık ticaret ile yatırımı desteklemesi, ayrıca küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarlı ve sorunsuz işleyişini koruması gerektiğini ifade etti.

Xi, Asya-Pasifik Serbest Ticaret Bölgesi sürecini istikrarlı şekilde ilerletmek üzere çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.