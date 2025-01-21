Çin'de 2024'te 94 milyon kişi doğal afetten etkilendi

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BEİJİNG, 21 Ocak (Xinhua) -- Çin'de 2024 yılında toplam 94,13 milyon kişi doğal afetlerden etkilendi.

Çin Ulusal Afet Önleme, Azaltma ve Yardım Komisyonu ile Acil Durum Yönetimi Bakanlığı tarafından pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, geçen yıl doğal afetler sonucunda toplam 856 kişi hayatını kaybetti veya kayboldu, 3,65 milyon kişi acilen yeniden yerleştirildi, 64.000 ev yıkıldı ve 832.000 ev hasar gördü.

Açıklamada ayrıca, 2024 yılında doğal afetlerden kaynaklanan doğrudan ekonomik kayıpların 401,11 milyar yuan (yaklaşık 55,8 milyar ABD doları) olduğu ifade edildi.

Açıklamada, 2024 yılında Çin'de meydana gelen başlıca doğal afetlerin sel, jeolojik afetler, tayfunlar, dolu, dondurucu soğuklar ve kar yağışından kaynaklandığı, ayrıca kuraklık, depremler, orman yangınları, otlak yangınları ve kum fırtınalarının da ülkeyi çeşitli derecelerde etkilediği belirtildi.