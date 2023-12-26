Çin\'de 900 MW\'lık fotovoltaik proje faaliyete geçti

XİNİNG, 26 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde Pazar günü 900 megavat enerji üretme kapasitesine sahip bir fotovoltaik proje faaliyete başladı.

Çin Üç Boğaz Şirketi'ne göre proje, Qinghai eyaletinden Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletine elektrik aktaran ultra yüksek voltajlı elektrik hattı projesinin ikinci aşaması olma özelliğini taşıyor.

Şirket, Hainan Tibet Özerk İli'nin Gonghe ilçesinde yer alan fotovoltaik projenin, Qinghai-Tibet Platosu'nun kuzeydoğu kısmında 3.000 metre irtifada yaklaşık 1.540 hektarlık alanı kapladığını açıkladı.

Yılda ortalama 2,1 milyar kilovat-saat civarında elektrik üretecek projenin, yaklaşık 640.000 ton standart kömüre eşdeğer tasarruf sağlaması ve karbondioksit emisyonlarını 1,74 milyon ton azaltması bekleniyor.

Qinghai-Tibet Platosu'nda yer alan Qinghai eyaletinin su, rüzgar ve güneş enerjisi gibi temiz enerji kaynakları bakımından zengin olması, eyaleti yeni enerji endüstrisinin gelişimi için ideal bir yer haline getiriyor.