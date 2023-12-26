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Çin'de 900 MW'lık fotovoltaik proje faaliyete geçti - Son Dakika
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Çin'de 900 MW'lık fotovoltaik proje faaliyete geçti

Çin'in Qinghai eyaletinde faaliyete geçen fotovoltaik proje, 900 MW enerji üretme kapasitesine sahip. Proje, Qinghai-Tibet Platosu'nda yer alan eyaletin temiz enerji kaynaklarından faydalanarak yeni enerji endüstrisinin gelişimine katkı sağlayacak.

Çin\'de 900 MW\'lık fotovoltaik proje faaliyete geçti
26.12.2023 - 12:04,  Güncelleme: 12:08
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XİNİNG, 26 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde Pazar günü 900 megavat enerji üretme kapasitesine sahip bir fotovoltaik proje faaliyete başladı.

Çin Üç Boğaz Şirketi'ne göre proje, Qinghai eyaletinden Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletine elektrik aktaran ultra yüksek voltajlı elektrik hattı projesinin ikinci aşaması olma özelliğini taşıyor.

Şirket, Hainan Tibet Özerk İli'nin Gonghe ilçesinde yer alan fotovoltaik projenin, Qinghai-Tibet Platosu'nun kuzeydoğu kısmında 3.000 metre irtifada yaklaşık 1.540 hektarlık alanı kapladığını açıkladı.

Yılda ortalama 2,1 milyar kilovat-saat civarında elektrik üretecek projenin, yaklaşık 640.000 ton standart kömüre eşdeğer tasarruf sağlaması ve karbondioksit emisyonlarını 1,74 milyon ton azaltması bekleniyor.

Qinghai-Tibet Platosu'nda yer alan Qinghai eyaletinin su, rüzgar ve güneş enerjisi gibi temiz enerji kaynakları bakımından zengin olması, eyaleti yeni enerji endüstrisinin gelişimi için ideal bir yer haline getiriyor.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Çin'de 900 MW'lık fotovoltaik proje faaliyete geçti - Son Dakika
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