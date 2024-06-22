Çin\'de AGV\'lerle sınır ötesi taşımacılık sistemi faaliyete geçti

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AGV'lerin çeşitli görüntüleri

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yer alan Ganqmod Limanı'nda, Otomatik Yönlendirmeli Araç (AGV) sınır ötesi taşımacılık sistemi için akıllı gümrükleme ve konteyner denetim sahası, Hohhot Gümrüğü tarafından kabul değerlendirmesini geçti.

Böylece Çin'in ilk otomatik yönlendirmeli araçlara yönelik sınır ötesi taşımacılık karayolu tam olarak faaliyete geçmiş oldu.

İki yönlü, dört şeritli ve 6,19 km uzunluğunda olan güzergah, Moğolistan'daki Gashuun Sukhait sınır limanını Ganqmod Limanına bağlayarak Çin ve Moğolistan arasındaki taşımacılığı verimli hale getiriyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Hohhot kentinden bildiriyor.