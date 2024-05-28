Çin'de apartman çökmesi: 4 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Çin'de apartman çökmesi: 4 ölü, 1 yaralı

Çin\'de apartman çökmesi: 4 ölü, 1 yaralı

Çin'in Anhui eyaletinde bulunan Tongling iline bağlı Datong kasabasında bir apartman bloğunun bir bölümü çöktü. Çökme sonucunda 4 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Arama kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi ve apartmanın ayakta kalan kısmı iş makineleriyle desteklendi. Çökmenin nedeni henüz bilinmezken, bölgede son günlerde yoğun yağışlar nedeniyle su baskınları yaşandığı belirtildi.

28.05.2024 15:13
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Çin'in Anhui eyaletinde apartmanın çökmesi sonucu 4 kişinin öldüğü ve 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Tongling iline bağlı Datong kasabasında 5 katlı bir apartman blokunun bir bölümü öğle saatlerinde çöktü.

Çökme nedeniyle apartmanda bulunan 4 kişi enkaz altında yaşamını yitiriken, 12 yaşındaki bir kız çocuğu yaralı çıkarıldı.

Arama ve kurtarma ekipleri olay yerine sevk edilirken çalışmalar sırasında apartman blokunun ayakta kalan kısmının iş makineleriyle desteklendiği gözlendi.

Çökmenin sebebi henüz bilinmezken devlet medyasında yer alan haberlerde son 3 günde bölgede yoğun yağış nedeniyle pek çok yerleşim yerinde bina zeminlerinde ve yeraltı tesislerinde su baskınları meydana geldiğine işaret edildi.

Kaynak: AA

Anhui, Doğal Afet, Dünya, Güncel, Son Dakika

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