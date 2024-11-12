Çin'de Araç Kalabalığa Daldı: 20 Yaralı

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- Çin'de bir araç kalabalığın arasına daldı: 20 yaralı

GUANGDONG - Çin'in Zhuhai kentinde bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu en az 20 kişi yaralandı, sürücü gözaltına alındı.

Çin'in Zhuhai kentindeki Zhuhai Spor Merkezi'nin dışında bir araç, kalabalığın arasında daldı. Yerel medya, genç, yaşlı, çocuk olmak üzere en az 20 kişinin yaralandığını aktardı. Panik anları çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansırken, çok sayıda kişinin yerde yattığı görüldü. Olayın ardından kaçan 62 yaşındaki sürücü ise yakalanarak gözaltına alındı. Polis olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.