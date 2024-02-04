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Çin'de Bahar Bayramı tatiliyle seyahatlerde artış bekleniyor - Son Dakika
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Çin'de Bahar Bayramı tatiliyle seyahatlerde artış bekleniyor

Çin\'de Bahar Bayramı tatiliyle seyahatlerde artış bekleniyor

Çin'de yaklaşan Bahar Bayramı tatili nedeniyle seyahatlerde artış yaşanması ve 2019'daki pandemi öncesi seviyelere dönülmesi bekleniyor. Ulusal Göç İdaresi'nin tahminlerine göre, bu yıl tatil döneminde günlük ortalama 1,8 milyon gelen ve giden yolcu seyahati gerçekleşecek. Bu rakam, geçen yıla kıyasla yaklaşık 3,3 kat artış anlamına geliyor. Tahminlere göre, büyük uluslararası havalimanlarındaki yolcu yoğunluğu zirve yapacak ve Hong Kong ve Makao'ya komşu kara limanlarında en yüksek yoğunluk yaşanacak.

04.02.2024 14:01
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BEİJİNG, 4 Şubat (Xinhua) -- Çin'de yaklaşan Bahar Bayramı tatili nedeniyle seyahatlerde artış yaşanması ve 2019'daki pandemi öncesi seviyelere dönülmesi bekleniyor.

Ulusal Göç İdaresi'nin Pazar günü yaptığı açıklamaya göre, Çin anakarasında bu yıl 10-17 Şubat tarihlerindeki tatil döneminde günlük ortalama 1,8 milyon gelen ve giden yolcu seyahati gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Bu rakam, günlük seyahatlerde geçen yıla kıyasla yaklaşık 3,3 kat artış yaşanacağı anlamına geliyor.

İdare, büyük uluslararası havalimanlarındaki yolcu yoğunluğunun 8-11 Şubat ve 16-17 Şubat tarihlerinde zirve yapacağını tahmin ederken, Hong Kong ve Makao'ya komşu kara limanlarında ise 11-15 Şubat tarihlerinde en yüksek yoğunluğun yaşanması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua

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