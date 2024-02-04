Çin\'de Bahar Bayramı tatiliyle seyahatlerde artış bekleniyor

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BEİJİNG, 4 Şubat (Xinhua) -- Çin'de yaklaşan Bahar Bayramı tatili nedeniyle seyahatlerde artış yaşanması ve 2019'daki pandemi öncesi seviyelere dönülmesi bekleniyor.

Ulusal Göç İdaresi'nin Pazar günü yaptığı açıklamaya göre, Çin anakarasında bu yıl 10-17 Şubat tarihlerindeki tatil döneminde günlük ortalama 1,8 milyon gelen ve giden yolcu seyahati gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Bu rakam, günlük seyahatlerde geçen yıla kıyasla yaklaşık 3,3 kat artış yaşanacağı anlamına geliyor.

İdare, büyük uluslararası havalimanlarındaki yolcu yoğunluğunun 8-11 Şubat ve 16-17 Şubat tarihlerinde zirve yapacağını tahmin ederken, Hong Kong ve Makao'ya komşu kara limanlarında ise 11-15 Şubat tarihlerinde en yüksek yoğunluğun yaşanması bekleniyor.