Çin'de bir gemi köprüye çarptı, 4 kişi kayboldu

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GUANGZHOU, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Foshan kentinde Pazartesi günü gece saatlerinde bir geminin bir köprüye çarpması sonucu 4 kişi kayboldu.

Kentin acil durum yönetim departmanına göre 11 mürettebatı bulunan gemi, Jiujiang Köprüsü'nün bir ayağına çarptıktan sonra battı. Departman, mürettebattan 7'sinin kurtarıldığını ve 4'ünün ise halen kayıp olduğunu bildirdi.

Salı günü sabah saat 6.00 itibarıyla 300'den fazla polis memuru ve deniz kurtarma görevlisi, kayıp kişileri aramak üzere bölgeye sevk edildi.

Kazanın nedeni ise halen araştırılıyor.

Köprünün durumuna ilişkin hızlı bir ön değerlendirme yapan uzmanlar, ana yapıda belirgin bir hasar bulamadı. Fakat köprünün ayağında görülen zedelenmeler, güvenlik açısından daha detaylı değerlendirme yapılmasını gerektiriyor.

An itibarıyla olay mahalli civarındaki sularda trafik kontrolü uygulanıyor.