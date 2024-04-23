Çin'de bir gemi köprüye çarptı: 4 kişi kayboldu

Güncel

FOSHAN, 23 Nisan (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Foshan kentinde bulunan Jiujiang Köprüsü görülüyor, 23 Nisan 2024.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Foshan kentinde Pazartesi günü gece saatlerinde bir geminin bir köprüye çarpması sonucu 4 kişi kayboldu.

Kentin acil durum yönetim departmanına göre 11 mürettebatı bulunan gemi, Jiujiang Köprüsü'nün bir ayağına çarptıktan sonra battı. Departman, mürettebattan 7'sinin kurtarıldığını ve 4'ünün ise halen kayıp olduğunu bildirdi.

Salı günü sabah saat 6.00 itibarıyla 300'den fazla polis memuru ve deniz kurtarma görevlisi, kayıp kişileri aramak üzere bölgeye sevk edildi. (Fotoğraf: Liu Dawei/Xinhua)