Çin'de birinci kademe dört kentte yeni konut fiyat düşüşü ekimde yavaşladı - Son Dakika
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Çin'de birinci kademe dört kentte yeni konut fiyat düşüşü ekimde yavaşladı

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Çin\'de birinci kademe dört kentte yeni konut fiyat düşüşü ekimde yavaşladı
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Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre Beijing, Shanghai, Guangzhou ve Shenzhen'de yeni konut fiyatları ekimde yıllık yüzde 0,1 düştü ve düşüş önceki aya göre 0,4 yüzde puan yavaşladı. İkinci kademe kentlerde yıllık düşüş yüzde 2, üçüncü kademe kentlerde yüzde 3,6 oldu.

BEİJİNG, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin'deki büyük kentlerde konut fiyatlarında gözlenen düşüşler ekim ayında da geçen yılın aynı dönemine göre yavaşlamaya devam etti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazartesi günü açıkladığı verilere göre, Beijing, Shanghai, Guangzhou ve Shenzhen'den oluşan birinci kademe dört kentte yeni konut fiyatları ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 düştü. Bu, önceki aya göre 0,4 yüzde puan yavaşlama anlamına geliyor.

Yeni konut fiyatları, ikinci kademe kentlerde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 düşüşle 0,4 yüzde puan, üçüncü kademe kentlerde ise yüzde 3,6 düşüşle 0,3 yüzde puan yavaşladı.

İkinci el konut fiyatları da büyük kentlerde geçen yıla göre yavaşladı. Hatta Shanghai'da artış oranı yüzde 2,2'ye ulaştı.

Büronun üç ayda bir yayımladığı konut fiyatları raporunda birinci kademe dört, ikinci kademe 31 ve üçüncü kademe 35 kent olmak üzere toplam 70 kentte konut piyasasında yaşanan değişiklikler izleniyor.

Aylık bazda birinci kademe kentlerdeki konut fiyatları ekim ayında bir önceki aya göre genel olarak yükselirken, ikinci ve üçüncü kademe kentlerde ise düştü.

Ankete dahil edilen 70 kentten 14'ünde ekim ayında yeni konut fiyatlarında önceki aya göre artış görüldü. Eylül ayındaysa düşüşler 70 kentin 17'sinde yaşanmıştı. İkinci el konut fiyatlarının arttığı kent sayısı ise eylül ayına göre 2 düşüşle 7'ye geriledi.

Kaynak: Xinhua
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