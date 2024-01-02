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Çin'de Büyük Ölçekli Rüzgar Enerjisi Projesi Faaliyete Geçti - Son Dakika
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Çin'de Büyük Ölçekli Rüzgar Enerjisi Projesi Faaliyete Geçti

Çin'in güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'nde 4.650 metre irtifaya ve 100 megavatlık kurulu kapasiteye sahip büyük ölçekli bir rüzgar enerjisi projesi faaliyete geçti. Nagqu kentindeki 25 rüzgar türbininden oluşan proje, yılda yaklaşık 200 milyon kilovat-saat elektrik üreterek 60.000 ton kömür tasarrufu sağlamayı ve karbondioksit emisyonlarını 160.000 ton azaltmayı hedefliyor. Proje, zorlu koşullara rağmen 260 günden kısa bir sürede tamamlandı.

Çin\'de Büyük Ölçekli Rüzgar Enerjisi Projesi Faaliyete Geçti
02.01.2024 - 17:47,
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LHASA, 2 Ocak (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'nde ortalama 4.650 metre irtifaya ve toplam 100 megavatlık kurulu kapasiteye sahip büyük ölçekli bir rüzgar enerjisi projesi Pazartesi günü faaliyete geçti.

CHN Enerji Yatırım Grubu'nun (CHN Enerji) verdiği bilgilere göre, Nagqu kentindeki 25 rüzgar türbininden oluşan yapının yılda yaklaşık 200 milyon kilovat-saat elektrik üreterek 60.000 ton civarında standart kömür tasarrufu sağlaması ve karbondioksit emisyonlarını 160.000 ton kadar azaltması bekleniyor.

Proje, yüksek irtifadan kaynaklanan zorlu koşullara rağmen, 640 milyon yuan (yaklaşık 90,36 milyon ABD doları) tutarında bir yatırımla 260 günü aşkın sürede tamamlandı.

Kaynak: Xinhua
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Çin Halk Cumhuriyeti, Çevre, Enerji, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de Büyük Ölçekli Rüzgar Enerjisi Projesi Faaliyete Geçti - Son Dakika
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