Çin'de Büyük Veri Fuarı Başladı - Son Dakika
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Çin'de Büyük Veri Fuarı Başladı

Çin\'de Büyük Veri Fuarı Başladı
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2026 Çin Uluslararası Büyük Veri Fuarı, Guiyang'da 372 şirket ve 16.000 katılımcıyla açıldı.

GUİYANG, 29 Ağustos (Xinhua) -- 2026 Çin Uluslararası Büyük Veri Endüstrisi Fuarı cuma günü Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin merkezi Guiyang'da başladı.

"Token: Veri Unsurlarının Değerine Doğru Yeni Bir Yol" temasıyla düzenlenen fuar, 372 yerli ve yabancı şirket ile 16.000'den fazla konuğu bir araya getirdi. Fuarda, veriyi yapay zeka ile entegre eden en son yenilikler sergileniyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Büyük Veri Fuarı Başladı - Son Dakika

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