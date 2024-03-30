Çin'in Hubei eyaletinde çay tarımı ve turizm sektörleri eşgüdümlü olarak geliştiriliyor

ChatGPT, yanıtlarında kullandığı bilgilerin kaynaklarını belirtecek

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, kullanıcılara daha fazla güven sağlamak için yanıtlarında kullandığı bilgilerin kaynaklarını belirtecek. Bu özellik, kullanıcıların konu hakkında daha derinlemesine araştırma yapmalarını sağlayacak. Ancak, bu özellik ücretli sürümlerle sınırlı olabilir ve bazı kullanıcılar için erişilebilir olmayabilir. Bu nedenle, ChatGPT'nin bu özelliği ücretsiz kullanıcılara da sunması gerekebilir.