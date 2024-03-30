Çin'in Hubei eyaletinde çay tarımı ve turizm sektörleri eşgüdümlü olarak geliştiriliyor

HEFENG, 30 Mart (Xinhua) -- Çin'in Hubei eyaletinin Hefeng ilçesine bağlı Zouma kasabasındaki bir çay bahçesinde çay yapraklarını toplayan bir çiftçi, 29 Mart 2024. Hefeng ilçesi, kırsal kesimin yeniden canlandırılmasını desteklemek amacıyla çay tarımı ve turizm sektörlerinin eşgüdümlü olarak geliştirilmesi için çaba sarf ediyor. (Fotoğraf: Yang Shunpi/Xinhua)
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Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, göreve geldiklerinde emeklilere büyükşehir belediyesinin sosyal yardım bütçesinden 5 bin liraya kadar ilave maaş ödeyeceklerini bildirdi. Ayaydın, ayrıca kentteki alt ve üstyapı sorunlarını çözeceklerini ve çeşitli projelerle hizmet sunacaklarını belirtti.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve durumu ağır olanlar Adıyaman eğitim ve araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir fabrikada çıkan yangın, hasara yol açtı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, kullanıcılara daha fazla güven sağlamak için yanıtlarında kullandığı bilgilerin kaynaklarını belirtecek. Bu özellik, kullanıcıların konu hakkında daha derinlemesine araştırma yapmalarını sağlayacak. Ancak, bu özellik ücretli sürümlerle sınırlı olabilir ve bazı kullanıcılar için erişilebilir olmayabilir. Bu nedenle, ChatGPT'nin bu özelliği ücretsiz kullanıcılara da sunması gerekebilir.
Meta'ya ait olan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Android sürümü için önemli bir güncelleme yayınladı. Bu güncelleme ile Android - iOS arasındaki arayüz farkı daha da azaldı. Navigasyon barı ekranın altına taşınarak kullanıcıların erişimini kolaylaştırdı.
Microsoft ve OpenAI, Stargate adlı bir süper bilgisayar ve dev bir veri merkezi için ilk adımı attı. Microsoft'un proje için büyük bir yatırım bütçesi ayırdığı iddia ediliyor. Yapay zeka destekli olan bu veri merkezi, 2028 yılında tamamlanacak ve yapay zeka çiplerine yer verecek. Bu proje, yapay zeka alanında büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.
Call of Duty topluluğunda son dönemde hile yapan oyuncuların bilgilerinin ve hatta kripto paralarının hackerlar tarafından çalındığı iddia ediliyor. Activision, hilecilerle iş birliği yapmak zorunda kaldı ve etkilenen kullanıcıları korumak için önlemler aldı. Saldırıdan etkilenenler arasında hilecilerin yanı sıra oyun performansını artırmak amacıyla bazı yazılımları kullanan oyuncular da bulunuyor. Activision henüz resmi bir açıklama yapmazken, kullanıcılara hesaplarını güvende tutmaları için önerilerde bulundu.
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