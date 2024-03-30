Çin'in Hubei eyaletinde çay tarımı ve turizm sektörleri eşgüdümlü olarak geliştiriliyor - Son Dakika
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Çin'in Hubei eyaletinde çay tarımı ve turizm sektörleri eşgüdümlü olarak geliştiriliyor

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Zouma kasabasında bir çiftçi, çay yapraklarını toplarken görüntülendi. Hefeng ilçesi, kırsal kesimin yeniden canlandırılması için çay tarımı ve turizm sektörlerini bir arada geliştirmek için çalışmalar yapıyor.

30.03.2024 14:09
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HEFENG, 30 Mart (Xinhua) -- Çin'in Hubei eyaletinin Hefeng ilçesine bağlı Zouma kasabasındaki bir çay bahçesinde çay yapraklarını toplayan bir çiftçi, 29 Mart 2024. Hefeng ilçesi, kırsal kesimin yeniden canlandırılmasını desteklemek amacıyla çay tarımı ve turizm sektörlerinin eşgüdümlü olarak geliştirilmesi için çaba sarf ediyor. (Fotoğraf: Yang Shunpi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Hubei, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Hubei eyaletinde çay tarımı ve turizm sektörleri eşgüdümlü olarak geliştiriliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Hubei eyaletinde çay tarımı ve turizm sektörleri eşgüdümlü olarak geliştiriliyor - Son Dakika
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