Çin'de Çocuk Bakımı Yardımı Artıyor

BEİJİNG, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Guo Yanhong, ülkede 3 yaşın altındaki her çocuk için yıllık 3.600 yuan (yaklaşık 503 ABD doları) olarak belirlenen çocuk bakımı yardımının, aile gelirlerini doğrudan artıracağını ve her yıl on milyonlarca haneye fayda sağlayacağını söyledi.

Guo, çocuk bakımı yardımıyla, çocuk yetiştirmenin ailelere getirdiği mali yükün hafifletilmesinin amaçladığını belirtti. Doğum oranlarını artırmayı amaçlayan ekonomi politikası kapsamında sağlanacak olan yardımlar, mali fonlama yoluyla dağıtılacak.

Yardımların çocuk doğumları için daha elverişli bir sosyal ortamın teşvik edilmesine yardımcı olduğunu kaydeden Guo, söz konusu yardımların aynı bağlamdaki çocuk bakımı, eğitim, istihdam, vergi ve barınma politikalarıyla da uyum içinde olduğunu ifade etti.

Guo, standart yardım miktarının belirlenmesinde hem çocuk bakım maliyetleri ve mali kapasite gibi faktörlerin göz önünde bulundurulduğunu, hem de uluslararası uygulamalardan da yararlanıldığını kaydetti. Doğrudan mali desteğin doğumları teşvik amacıyla dünya genelinde yaygın olarak kullanılan bir politika aracı olduğunu ifade eden Guo, Çin'deki bazı yerel yönetimlerin de benzer programları deneme amaçlı uygulamaya koyduğunu ve bu programların halk tarafından olumlu karşılandığını söyledi.