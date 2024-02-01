Çin\'de çift, çocukları pencereden atarak öldürdü ve idam edildi

CHONGQİNG, 1 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde iki çocuğun pencereden atılarak öldürülmesinden sorumlu tutulan çift, yerel mahkeme tarafından idam edildi.
Çift, 2 Kasım 2020'de Chongqing'de çocukların ölümüyle sonuçlanan düşüşe sebebiyet vermekten suçlu bulunmuş ve Aralık 2021'de idam cezasına çarptırılmıştı. Çift, Yüksek Halk Mahkemesi'nin kısa süre önce ölüm cezalarını teyit edip onaması üzerine Çarşamba günü idam edildi.
Haberlere göre, iki çocuğun babası olan Zhang Bo, evlilik ve ebeveynlik durumunu gizleyerek Ye Chengchen ile gayrimeşru bir ilişkiye başlamıştı.
Zhang, iki yaşındaki kızları ve bir yaşındaki oğullarının velayetini boşandığı eşiyle paylaşıyordu. Ancak sevgilisi Ye, Zhang ile kuracakları geleceğin önünde çocukları bir engel olarak görmeye başladı.
Zhang ve Ye, kaza sonucu düşmüş izlenimi vererek iki çocuğu öldürme planı yaptı. Ye, mühlet vererek ve tehditlere başvurarak Zhang'a planı uygulaması yönünde sık sık baskı yaptı. Zhang, 2 Kasım 2020'de annesinin evde olmadığı bir anda planı uygulamaya koyarak iki çocuğunu 15. kattaki evin penceresinden atmak suretiyle trajik şekilde öldürdü.
Zhang ve Ye'nin yasal ve ahlaki sınırları ciddi şekilde zorladığını, suç işleme amaçlarının aşırı şekilde kötü niyetli oluğunu ve davada özellikle iğrenç durumların, vahşi yöntemlerin ve ciddi sonuçların tespit edildiğini kaydeden Yüksek Halk Mahkemesi, sanıkların yasalara uygun şekilde cezalandırıldığına hükmetti.
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