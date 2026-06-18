Çin'de Elektrik Tüketimi Mayıs'ta %6,9 Arttı - Son Dakika
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Çin'de Elektrik Tüketimi Mayıs'ta %6,9 Arttı

Çin\'de Elektrik Tüketimi Mayıs\'ta %6,9 Arttı
18.06.2026 17:07
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Çin'de mayıs ayında elektrik tüketimi, yıllık %6,9 artışla 867,1 milyar kilovatsaate çıktı.

BEİJİNG, 18 Haziran (Xinhua) -- Çin'de ekonomik faaliyetin önemli bir göstergesi olan elektrik tüketimi mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,9 arttı.

Ulusal Elektrik İdaresi'nin açıkladığı veriler, geçen ay elektrik tüketiminin 867,1 milyar kilovatsaat olduğunu gösterdi.

Sektörel dağılıma bakıldığında, birincil sanayide elektrik tüketimi yıllık bazda yüzde 5 artarak 12,4 milyar kilovatsaate yükseldi. İkincil sanayide tüketim ise yüzde 6 artışla 575,3 milyar kilovatsaate ulaştı.

İkincil sanayide ise endüstriyel elektrik tüketimi önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 artarak 570,3 milyar kilovatsaate, yüksek teknolojili ekipman imalatındaki elektrik tüketimi de yüzde 12,2 artarak 109,1 milyar kilovatsaate çıktı.

Üçüncül sanayinin mayıs ayındaki elektrik tüketimi, yıllık bazda yüzde 9,7 artarak 170,4 milyar kilovatsaate ulaştı. Bu dönemde şarj ve pil değiştirme hizmetleri sektöründe elektrik tüketimi yüzde 59,9, internet veri hizmetlerinde ise yüzde 45,4 artış kaydetti.

Konut elektrik tüketimi ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 artarak 109 milyar kilovatsaate çıktı.

Çin'in toplam elektrik tüketimi 2026'nın ilk beş ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 artarak 4.201,8 milyar kilovatsaat oldu.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Güncel, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Elektrik Tüketimi Mayıs'ta %6,9 Arttı - Son Dakika

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