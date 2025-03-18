Çin'de Elektrik Tüketimi Şubat'ta Artış Gösterdi

BEİJİNG, 18 Mart (Xinhua) -- Ekonomik faaliyetlerin önemli bir göstergesi olan elektrik tüketimi, Çin'de şubat ayında istikrarlı bir artış gösterdi.

Ulusal Enerji İdaresi'nin salı günü yayımladığı verilere göre, elektrik kullanımı şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 artışla 743,4 milyar kilovat-saate ulaştı.

Verilere göre, söz konusu dönemde birincil sektörlerin elektrik tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,2 artarken, bu artış ikincil sektörlerde yüzde 12,4 ve üçüncül sektörlerde ise yüzde 9,7 oranında gerçekleşti.

İdare, geçen ay kentsel ve kırsal konutlardaki elektrik tüketiminin bir yıl öncesine göre yüzde 4,2 azaldığını kaydetti.

Veriler, 2025 yılının ilk iki ayında ülkenin elektrik tüketiminin yüzde 1,3 artarak 1,55 trilyon kilovat-saati aştığını gösterdi.