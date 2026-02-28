Çin'de Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Hızla Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin'de Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Hızla Artıyor

Çin\'de Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Hızla Artıyor
28.02.2026 15:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ocak ayında şarj ünitesi sayısı 20,7 milyona ulaşarak yüzde 49,6 artış gösterdi.

BEİJİNG, 28 Şubat (Xinhua) -- Çin'de ocak ayında şarj ünitesi sayısının 20,7 milyona yükselmesiyle elektrikli araç şarj ağı hızlı genişlemesini sürdürdü.

Çin Ulusal Enerji İdaresi'nin cuma günü açıkladığı verilere göre bu sayı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 49,6'lık keskin bir artışı temsil ediyor.

Halka açık şarj tesislerindeki şarj ünitesi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,2 artışla yaklaşık 4,8 milyona, özel şarj tesislerindeki şarj ünitesi sayısıysa yüzde 56,1 artışla 15,9 milyona yükseldi.

Ocak ayı sonu itibarıyla halka açık elektrikli şarj tesislerinin toplam kurulu gücü 226 milyon kilovata ulaşırken, şarj tesisi başına ortalama kurulu güç yaklaşık 47,01 kilovat olarak hesaplandı.

Ülkenin şarj ağındaki genişleme, son yıllarda yeşil elektrikli araçların Çinli tüketiciler arasında artan popülaritesinden kaynaklanıyor.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre, 2025 yılında yeni enerjili araç üretimi bir önceki yıla göre yüzde 29 artarak 16,626 milyon adede, satışları ise bir önceki yıla göre yüzde 28,2 artarak 16,49 milyon adede yükseldi.

Çin, Ekim 2025'te ülkenin elektrikli araç şarj altyapısını iyileştirmek için üç yıllık bir eylem planı açıkladı. Planla 2027 yılı sonuna kadar ülke çapında 28 milyon şarj tesisi içeren bir ağ kurulması hedefleniyor.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Hızla Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ordusu, Trump’a İran’a saldırı seçeneklerini sundu Masada 3 ihtimal var ABD ordusu, Trump'a İran'a saldırı seçeneklerini sundu! Masada 3 ihtimal var
CHP’li Belediye Başkanı’ndan Bakan Kurum’a teşekkür CHP'li Belediye Başkanı'ndan Bakan Kurum'a teşekkür
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi
Bebek, 33 metreden düştü iki kadın hemşire havada montla yakaladı Bebek, 33 metreden düştü iki kadın hemşire havada montla yakaladı
Kuşadası’nda “ağlayan gelinler“ çiçek açmaya başladı Kuşadası'nda "ağlayan gelinler" çiçek açmaya başladı
Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü’nden sevindiren haber Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü'nden sevindiren haber

15:42
6 ülke hedef oldu İşte İran füzesinin Katar’a düştüğü an
6 ülke hedef oldu! İşte İran füzesinin Katar'a düştüğü an
15:39
İran füzesi İsrail’de otobüs terminalini vurdu
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu
15:20
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
14:30
ANKA’nın İncirlik’teki canlı yayına jet soruşturma
ANKA'nın İncirlik'teki canlı yayına jet soruşturma
14:18
İran’da bir ilkokul vuruldu 51 kız öğrenci hayatını kaybetti
İran'da bir ilkokul vuruldu! 51 kız öğrenci hayatını kaybetti
13:57
Orta Doğu’da yeni savaş ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 16:12:01. #7.11#
SON DAKİKA: Çin'de Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Hızla Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.