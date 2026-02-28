Çin\'de Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Hızla Artıyor

BEİJİNG, 28 Şubat (Xinhua) -- Çin'de ocak ayında şarj ünitesi sayısının 20,7 milyona yükselmesiyle elektrikli araç şarj ağı hızlı genişlemesini sürdürdü.

Çin Ulusal Enerji İdaresi'nin cuma günü açıkladığı verilere göre bu sayı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 49,6'lık keskin bir artışı temsil ediyor.

Halka açık şarj tesislerindeki şarj ünitesi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,2 artışla yaklaşık 4,8 milyona, özel şarj tesislerindeki şarj ünitesi sayısıysa yüzde 56,1 artışla 15,9 milyona yükseldi.

Ocak ayı sonu itibarıyla halka açık elektrikli şarj tesislerinin toplam kurulu gücü 226 milyon kilovata ulaşırken, şarj tesisi başına ortalama kurulu güç yaklaşık 47,01 kilovat olarak hesaplandı.

Ülkenin şarj ağındaki genişleme, son yıllarda yeşil elektrikli araçların Çinli tüketiciler arasında artan popülaritesinden kaynaklanıyor.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre, 2025 yılında yeni enerjili araç üretimi bir önceki yıla göre yüzde 29 artarak 16,626 milyon adede, satışları ise bir önceki yıla göre yüzde 28,2 artarak 16,49 milyon adede yükseldi.

Çin, Ekim 2025'te ülkenin elektrikli araç şarj altyapısını iyileştirmek için üç yıllık bir eylem planı açıkladı. Planla 2027 yılı sonuna kadar ülke çapında 28 milyon şarj tesisi içeren bir ağ kurulması hedefleniyor.