Çin\'de En Küçük Dinozor Yumurtası Fosili Bulundu

Güncel

NANCHANG, 18 Ekim (Xinhua) -- Çinli araştırmacılar, ülkenin doğusundaki Jiangxi eyaletinde yeni bir tür dinozor yumurtası fosili keşfetti. 29 milimetre uzunluğundaki fosil, dünya genelinde şimdiye kadar bulunan en küçük dinozor yumurtası fosili.

Jiangxi Jeolojik Araştırma ve İnceleme Enstitüsü, Wuhan'daki Çin Yerbilimleri Üniversitesi ve Çin Bilimler Akademisi Omurgalı Paleontolojisi ve Paleoantropoloji Enstitüsü araştırmacılarından oluşan ekip, üç yıllık çalışmanın ardından fosillerin, 80 milyon yıl önceye, Geç Kretase dönemine tarihlenen altı dinozor yumurtası fosili olduğunu doğruladı.

Nispeten bütünlüğünü korumuş dağınık haldeki yumurta fosilleri, 2021 yılında Ganzhou kentinin Ganxian bölgesine bağlı Meilin kasabasındaki bir inşaat alanında, iyi korunmuş durumdaki bir yuvada bulundu.

Jiangxi Jeolojik Araştırma ve İnceleme Enstitüsü Baş Mühendisi Lou Fasheng, taramalı elektron mikroskobu ve elektron geri saçılım kırınımı tekniklerini kullanarak yumurta kabuklarının mikro yapısını analiz eden araştırma ekibinin morfoloji ve mikro yapılarına göre yumurtaların uçamayan teropod türü dinozorlara ait olduklarını belirlediğini söyledi.

Lou, bütünlüğü en iyi korunmuş olan yumurtanın maksimum uzunluğunun sadece 29 milimetre olduğunu ve bunun şimdiye kadar bulunan en küçük dinozor yumurtası fosili olduğunu belirtti. Daha önce bilinen en küçük dinozor yumurtası fosili, Çin'in Zhejiang eyaletinde bulunmuştu ve yaklaşık 45,5 x 40,4 x 34,4 milimetre boyutlarındaydı.

Lou'ya göre bu son keşif, Geç Kretase dönemine tarihlenen dinozor yumurtalarının çeşitliliğini artırırken, söz konusu dönemde teropodların evrimine dair değerli bilgiler sunuyor.

Bulgular Pazartesi günü Historical Biology dergisinde çevrimiçi olarak yayımlandı.

Lou, araştırma ekibinin yumurta fosillerinin gömülme durumunu yeniden yapılandırmak, oluşum süreçlerini incelemek ve yumurtaları bırakan dinozor türü ve üreme yöntemlerine dair daha kesin bilgiler elde etmek için mikro bilgisayarlı tomografi tarama tekniğini kullanacağını belirtti.