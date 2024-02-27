Çin'de eski Dışişleri Bakanı Çin Gang, Ulusal Halk Kongresi üyeliğinden istifa etti - Son Dakika
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Çin'de eski Dışişleri Bakanı Çin Gang, Ulusal Halk Kongresi üyeliğinden istifa etti

Çin\'de eski Dışişleri Bakanı Çin Gang, Ulusal Halk Kongresi üyeliğinden istifa etti

Çin'de geçen yıl ortadan kaybolan ve görevden alınan eski Dışişleri Bakanı Çin Gang'ın, Ulusal Halk Kongresi üyeliğinden istifa ettiği bildirildi. İstifa, yerel yasama organı tarafından kabul edildi. Çin Gang'ın istifa etmesi, hala hayatta olduğuna ve mahkum olmadığına işaret ediyor. Ancak akıbeti hala belirsizliğini koruyor.

27.02.2024 15:26  Güncelleme: 15:27
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Çin'de geçen yıl bir süre ortadan kaybolduktan sonra görevden alınan eski Dışişleri Bakanı Çin Gang'ın, Ulusal Halk Kongresi üyeliğinden "istifa ettiği" bildirildi.

Ulusal Halk Kongresi Merkez Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Tiencin Halk Kongresi delegesi olan eski Bakan'ın istifası, yerel yasama organınca kabul edildi.

Çin Gang'ın, "meclis üyeliğinden çıkarılma" veya "meclis üyeliğinin düşürülmesi" yerine "istifa"yla ayrılması dikkati çekti.

Geçen yıl haziran ayı sonunda ortadan kaybolan eski Bakan'ın akıbeti belirsizliğini koruyor.

Çin Gang'ın istifa etmesi, hala hayatta olduğuna ve mahkum olmadığına işaret ediyor. Çin kanunlarına göre, mahkum kişi, siyasal haklarından yaralanamıyor. Ancak hala kamu önüne çıkmaması, eski Bakan'ın bir tür adli gözetim altında tutulduğuna işaret ediyor.

Çin Gang, 25 Haziran 2023'te ortadan kaybolduktan sonra 25 Temmuz 2023'te herhangi bir gerekçe gösterilmeden görevden alınmıştı. Eski Bakan hakkında henüz herhangi bir adli kovuşturma başlatılmış değil.

Eski Savunma Bakanı, Merkezi Askeri Komisyon üyeliğinden çıkarıldı

Çin Gang'dan yaklaşık 2 ay sonra Ağustos 2023'te aniden ortadan kaybolduktan sonra görevden alınan eski Savunma Bakanı Li Şangfu, Merkezi Askeri Komisyon üyeliğinden çıkarıldı.

Görevden alındığı halde Merkezi Askeri Komisyon'un internet sitesinde "üye" olarak görünmeye devam eden Li'nin adı kaldırıldı.

24 Ekim 2023'te bakanlık görevinden alınan Li'nin de akıbeti belirsiz.

Kaynak: AA

Çin, Savunma, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de eski Dışişleri Bakanı Çin Gang, Ulusal Halk Kongresi üyeliğinden istifa etti - Son Dakika

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