Çin'de Eski Yöneticiye İdam Cezası - Son Dakika
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Çin'de Eski Yöneticiye İdam Cezası

07.07.2026 09:09
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Yang Yolin, rüşvetten idama mahkum edildi. 30 yılda 2,2 milyar yuan rüşvet almıştı.

Çin'de mahkeme, yaklaşık 30 yıl boyunca 2,2 milyar yuanı (15 milyar TL civarında) aşkın rüşvet aldığı belirlenen Ciangsu eyaletinin idari merkezi Nancing kentinin eski yöneticisine Yang Yolin'i idama mahkum etti.

China Daily gazetesinin haberine göre, Ciangsu eyaletinde bulunan Çangcou kentindeki mahkeme, 69 yaşındaki Nancing Ekonomik ve Teknolojik Kalkınma Bölgesi İdari Komitesi eski İcra Başkan Yardımcısı Yang hakkındaki kararını açıkladı.

Kararda, Yang'ın 1993-2023 yıllarında Nancing'de üstlendiği çeşitli görevleri kullanarak proje ihaleleri, ticari faaliyetler, arazi devirleri ve finansman işlemlerinde başkalarına çıkar sağladığı, bunun karşılığında toplam 2,2 milyar yuanı (15 milyar TL civarında) aşan rüşvet aldığı belirtildi.

Yang'ın, rüşvet, zimmete para geçirme, görevi kötüye kullanma ve kara para aklamadan suçlu bulunduğu aktarılan kararda, Yang hakkında rüşvet suçundan idama, ömür boyu siyasi haklardan men edilmesi ve tüm kişisel mal varlığına el konulmasına hükmedildi.

Yang hakkında yürütülen soruşturma, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ordu, bankacılık sektörü ve kamu yönetimini kapsayan geniş çaplı yolsuzlukla mücadele kampanyası kapsamında başlatılmıştı.

Çin'de, bazı yolsuzluk davalarında idam cezası iki yıl ertelemeli olarak veriliyor. Bu cezalar, belirli şartların yerine getirilmesi halinde daha sonra müebbet hapis cezasına çevrilebiliyor.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Politika, Ekonomi, Mahkum, Mahkum, Güncel, Dünya, Son Dakika

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