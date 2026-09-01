Çin'de fotovoltaik kurulu güç 1,286 milyar kilovatla kömürü geçti: Dönüm noktası - Son Dakika
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Çin'de fotovoltaik kurulu güç 1,286 milyar kilovatla kömürü geçti: Dönüm noktası

Çin\'de fotovoltaik kurulu güç 1,286 milyar kilovatla kömürü geçti: Dönüm noktası
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Çin Ulusal Enerji İdaresi verilerine göre, ülkenin kurulu fotovoltaik enerji kapasitesi temmuz sonu itibarıyla 1,286 milyar kilovata ulaşarak kömür yakıtlı elektrik üretim kapasitesini (1,285 milyar kilovat) geride bıraktı ve en büyük elektrik üretim kaynağı oldu. Fotovoltaik enerji, toplam kurulu kapasitenin yüzde 30'undan fazlasını oluştururken, yılın ilk yedi ayında yeni eklenen kapasitede bu oran yüzde 40'ı aştı. Çin Elektrik Konseyi uzmanı Liu Zhiqiang, bu gelişmeyi yeşil ve düşük karbonlu enerji dönüşümünde bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.

BEİJİNG, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kurulu fotovoltaik enerji kapasitesi ilk kez kömür yakıtlı elektrik kapasitesini aşarak, kurulu kapasite bakımından ülkenin en büyük elektrik üretim kaynağı oldu.

Çin Ulusal Enerji İdaresi'nin salı günü açıkladığı verilere göre, ülkenin kurulu fotovoltaik enerji kapasitesi temmuz sonu itibarıyla 1,286 milyar kilovata ulaşarak 1,285 milyar kilovat olan kömür yakıtlı elektrik üretim kapasitesini geride bıraktı.

Çin Elektrik Konseyi uzmanı Liu Zhiqiang, "Bu, Çin'in yeşil ve düşük karbonlu enerji dönüşümünde bir dönüm noktası" diyerek yeni enerji kaynaklarının temel unsur olduğu yeni elektrik sisteminin hızla şekillendiğini belirtti.

Temmuz sonu itibarıyla fotovoltaik enerji, Çin'in toplam kurulu elektrik üretim kapasitesinin yüzde 30'undan fazlasını oluşturdu. Yeni eklenen kapasite açısından ise bu oran yılın ilk yedi ayında yüzde 40'ın üzerine çıkarak fotovoltaik sektöründeki hızlı büyümeyi ortaya koydu.

Dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen yenilenebilir enerji sistemine sahip Çin, dünya genelindeki fotovoltaik modüllerin yüzde 80'inden fazlasını ve rüzgar enerjisi ekipmanlarının yüzde 70'ini tedarik ederek birçok ülkenin yeşil dönüşümüne katkı sağlıyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Enerji, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de fotovoltaik kurulu güç 1,286 milyar kilovatla kömürü geçti: Dönüm noktası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de fotovoltaik kurulu güç 1,286 milyar kilovatla kömürü geçti: Dönüm noktası - Son Dakika
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