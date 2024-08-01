Çin'de Gaemi Tayfunu: 30 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi kayboldu - Son Dakika
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Çin'de Gaemi Tayfunu: 30 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi kayboldu

Çin'in Hunan eyaletinde etkili olan Gaemi Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli yağışlar sonucunda 30 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi kayboldu. Tayfunun vurduğu Zışing kentinde elektrik ve haberleşme normale dönerken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Fucian bölgesinde ise 156 bin 800 kişi tahliye edilmişti ve toprak kayması sonucu 11 kişi hayatını kaybetmişti.

01.08.2024 15:19
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Çin'de Hunan eyaletinde etkili olan Gaemi Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli yağışlar nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi kayboldu.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Gaemi Tayfunu, Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletini vurdu.

Yerel yetkililer, tayfunun yol açtığı şiddetli yağışlar nedeniyle Zışing kentinde 30 kişinin öldüğünü, 35 kişinin kayıp olduğunu belirtti.

Tayfundan en çok etkilenen Zışing kentindeki elektrik ve haberleşmenin normale döndüğünü aktaran yetkililer, kayıplar için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

Çin'in doğusunda yer alan Fucian bölgesinde Gaemi Tayfunu nedeniyle 156 bin 800 kişi tahliye edilmişti.

Ülkede Gaemi Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli yağış sonucu meydana gelen toprak kaymasında da 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Hunan, Çin, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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