Çin'de Geliştirilen Robot, Deniz Yatağına Kablo Döşeme İşlemini Tamamladı - Son Dakika
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Çin'de Geliştirilen Robot, Deniz Yatağına Kablo Döşeme İşlemini Tamamladı

Çin'de geliştirilen bir robot, bir açık deniz rüzgar enerjisi projesi kapsamında ilk kez deniz yatağına kablo döşeme işlemini tamamladı. Robotun geliştiricisi olan Guangzhou merkezli Sealien Teknoloji şirketine göre, Taurus adı verilen deniz yatağına kablo ve boru hattı döşeme traktörü, bu yılın Mayıs ayı sonunda Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhanjiang kenti açıklarında kablo döşedi. Bu tür uzaktan kumandalı traktörlerin, insanları karmaşık derin deniz ortamında çalışma zorunluluğundan kurtararak açık deniz rüzgar çiftliklerinin inşasını kolaylaştırması bekleniyor. Çin, 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını en üst düzeye çıkarıp 2060 yılına kadar da karbon nötr olmayı hedefleyen bir ülke olarak öne çıkıyor.

13.06.2024 15:00
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ÇEKİM TARİHİ: Mayıs 2024

Robotun çeşitli görüntüleri

Çin'de geliştirilen bir robot, bir açık deniz rüzgar enerjisi projesi kapsamında ilk kez deniz yatağına kablo döşeme işlemini tamamladı. Böylece, ülkenin derin deniz robotları ve rüzgar enerjisi tesislerini geliştirme hamlesinde bir atılım daha gerçekleştirilmiş oldu.

Robotun geliştiricisi olan Guangzhou merkezli Sealien Teknoloji şirketine göre, Taurus adı verilen deniz yatağına kablo ve boru hattı döşeme traktörü, bu yılın Mayıs ayı sonunda Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhanjiang kenti açıklarında kablo döşedi.

Bu tür uzaktan kumandalı traktörlerin, insanları karmaşık derin deniz ortamında çalışma zorunluluğundan kurtararak açık deniz rüzgar çiftliklerinin inşasını kolaylaştırması bekleniyor.

Şirketin kurucusu Ma Yiming, bu robotların palet zincirleri ile ilerlediğini ve 500 metrelik maksimum derinlikte işleyebilecek şekilde tasarlandığını söyledi.

2030 yılına kadar karbon emisyonlarını en üst düzeye çıkarıp 2060 yılına kadar da karbon nötr olmayı hedefleyen Çin, son yıllarda dünya çapındaki en büyük kurulu açık deniz rüzgar enerjisi kapasitesine sahip ülke olarak öne çıkıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Zhanjiang kentinden bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'de Geliştirilen Robot, Deniz Yatağına Kablo Döşeme İşlemini Tamamladı - Son Dakika

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