Çin'de Havai Fişek Dükkanında Patlama: 8 Ölü - Son Dakika
Çin'de Havai Fişek Dükkanında Patlama: 8 Ölü

16.02.2026 11:43
Ciangsu'daki patlamada 8 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Sorumlu kişi gözaltında.

Çin'in doğusundaki Ciangsu eyaletinde bir havai fişek dükkanında meydana gelen patlamada 8 kişinin öldüğü bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, Ciangsu'ya bağlı Lienyüngang ilinin Donghay ilçesinde bir köydeki havai fişek dükkanında dün öğle saatlerinde patlama meydana geldi.

Patlama sırasında dükkanın içinde ve çevresinde bulunan 8 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi hafif yanıklarla yaralı kurtuldu.

Yerel yönetimden yapılan açıklamada, patlamaya bir köylünün dükkanın yakınında uygunsuz şekilde ateşlediği havai fişeklerin neden olduğu, sorumlu kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, patlamanın ardından, tüm bölgelere havai fişeklerin imalatı, nakliyatı, satışı ve kullanımına yönelik denetimleri artırma çağrısında bulundu.

Olay, Çin'de ay takvimine göre yeni yılın kutlandığı Bahar Bayramı tatilinin ilk gününde meydana geldi.

Çin geleneğinde Ay Yeni Yılı havai fişeklerle kutlanıyor. Son yıllarda birçok şehirde hava ve gürültü kirliliği ile yangın riskine yol açtığı gerekçesiyle havai fişek patlatılması yasaklanmıştı.

Kaynak: AA

