Çin'de Heyelan: 3 Ölü, 558 Kayıp - Son Dakika
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Çin'de Heyelan: 3 Ölü, 558 Kayıp

Çin\'de Heyelan: 3 Ölü, 558 Kayıp
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Xizang'daki heyelanda 3 kişi yaşamını yitirdi, 558'den haber alınamıyor, kurtarma çalışmaları sürüyor.

XİGAZE, 27 Ağustos (Xinhua) -- Çinli kurtarma ekipleri, çarşamba sabahı meydana gelen heyelanın ardından insansız hava araçlarıyla arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Heyelan Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'ndeki Gyirong Sınır Kapısı'nı vurdu. Yerel yetkililerin bildirdiğine göre sınır kapısı bölgesinde perşembe sabahı itibarıyla ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 260'ı yabancı uyruklu olmak üzere 558 kişiden ise haber alınamıyor. Öte yandan 2 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'de Heyelan: 3 Ölü, 558 Kayıp - Son Dakika

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