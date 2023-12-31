Çin\'de imalat dışı faaliyetler Aralık ayında büyüdü

BEİJİNG, 31 Aralık (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu Pazar günü yaptığı açıklamada, ülkedeki imalat dışı faaliyetlerinin Aralık ayında büyüdüğünü ve sektör için satın alma yöneticileri endeksinin 50,4'e ulaştığını belirtti.

Gösterge değerinin 50'nin üzerinde olması büyümeye, altında olması ise daralmaya işaret ediyor.

Hizmet sektörü alt endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre değişmeyerek 49,3 olarak gerçekleşti.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre posta, telekomünikasyon ve finansal hizmetler gibi sektörlerdeki ticari faaliyetler Aralık ayında istikrarlı şekilde büyürken ilgili alt endeksleri 55'i aştı.

İşletmelerin hizmet sektörünün Aralık ayında toparlanacağına dair güveni artarken, sektörün iş beklentileri alt endeksi bir önceki aya göre 0,1 artarak 59,4'e yükseldi.

İnşaat sektörü ise bu ay güçlü büyümesini sürdürdü ve iş faaliyetleri alt endeksi Kasım ayına göre 1,9 artışla 56,9 seviyesine ulaştı.

İnşaat sektöründeki faaliyetlere ilişkin beklentileri ölçen alt endeks Kasım ayına göre 3,1 artarak 65,7'ye yükseldi. Rakam, inşaat şirketlerindeki olumlu havaya işaret ediyor.