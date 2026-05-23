Çin'de İnsan Hakları Eğitim Merkezleri Artıyor

BEİJİNG, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin'deki ulusal insan hakları eğitim merkezlerinin sayısı son dönemde kurulan 6 yeni merkezle 20'ye yükseldi.

İlki 2011 yılında faaliyete geçen bu merkezler, teorik araştırmaları, personel eğitimini, etkileşim ve işbirliğini güçlendirerek Çin'in insan hakları çalışmalarının gelişimini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Çinli yetkililerin yayımladığı bir genelgeye göre, bu merkezlerin kurulması, Çin Ulusal İnsan Hakları Eylem Planı'nın (2021-2025) uygulanmasına yönelik önemli bir adım anlamına geliyor.

Ulusal eğitim merkezleri olarak hizmet vermek üzere yeni yetkilendirilen kurumlar, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Parti Okulu (Ulusal Yönetişim Akademisi), Çin Sosyal Bilimler Akademisi, Çin Minzu Üniversitesi, Zhejiang Üniversitesi, Doğu Çin Siyaset Bilimi ve Hukuk Üniversitesi ve Shanghai Jiao Tong Üniversitesi'ndeki insan hakları araştırma merkezlerinden oluşuyor.